Las invitadas más elegantes de otoño van a querer copiarle a Sara Carbonero estas botas de tacón burdeos para llevar con vestidos satinados

La noche no solo fue para el look de Tamara Falcó, también Sara Carbonero acaparó todo los focos junto a Isabel Jiménez con este maravillo estilismo, aunque no quiso pasar por photocall. La firma Pedro del Hierro cumple 50 años y Tamara Falcó, como imagen más importante de la firma, acudía al evento organizado por la marca para celebrar con una exposición los 50 años de la firma y la marquesa de griñón lo ha hecho con un vestido de su nueva colección de TFP para Pedro del Hierro. Esta noche se ha inaugurado oficialmente la exposición "Pedro del Hierro. Del maestro a la marca" en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid. La firma de alta costura conmemora 50 años en el mundo de la moda y, Sara Carbonero tampoco se lo quiso perder junto a Isabel Jiménez, ya que su firma Slowlove también pertenece al grupo Tendam como Pedro del Hierro.

Y obviamente, nosotras solo nos hemos podido fijar en el look de Sara Carbonero que una vez más ha brillado con luz propia combinado un vestido satinado en verde de invitada perfecta con unas botas de tacón burdeos, máxima tendencia este otoño 2024. ¿Quién dijo que un vestido elegante no se puede combinar con botas? Sara dice que sí, y nosotras no podemos ser más fan de ello. El granate pisa aún con más fuerza este año cuando, después de la fiebre por el color rojo en invierno, le ha llegado el turno a esta tonalidad cereza. De hecho, tras ver su éxito en las pasarelas, es fácil asegurar que las botas granates no solo están por todas partes este otoño/invierno, sino que serán, sin lugar a dudas, la gran tendencia como ha demostrado la periodista con este maravilloso estilismo para una noche de moda en Madrid.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

Aunque Sara Carbonero nos ha chivado que todo su look es de Pedro del Hierro, de momento no hemos encontrado estas maravillosas botas granates en su página web. Aunque han sido todo un flechazo, y como son máxima tendencia, vamos a estar muy pendientes hasta que salgan a la venta para avisaros.