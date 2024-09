María Fernández-Rubíes se convierte en la invitada más glamurosa de otoño con el vestido de la firma española más codiciada

Las bodas del fin de semana nos siguen dejando lookazos, y ahora es el de María Fernádez-Rubíes. Después de descubrir cómo era el vestido de novia de Bea Gimeno en su boda con Nacho Aragón en Mallorca. Uno de los secretos guardados bajo llave hasta que las influencers se han hecho responsables de que nos enteremos de cada detalle del diseño. Se trata de un vestido confeccionado por la diseñadora madrileña Claudia Llagostera que ha conseguido que Bea Gimeno sea una novia bohemia de lo más inspiradora. Hablamos de un modelo de efecto satinado de tirantes, cuello de pico pronunciado, espalda descubierta y caída ligera con volumen y movimiento. No obstante, uno de los toques más especiales de su look de novia ha asido el velo amantillado, que ha dado el bloque final a este estilo de estética. No solo María Pombo, ahora también María Fernández-Rubíes se ha convertido en la invitada perfecta de otoño.

Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es María Fernández-Rubíes. Tal es el éxito de IQ Collection entre nuestras celebrities que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora.

Un vestido palabra de honor y largo midi con talle bajo con parte superior en marrón y la falda con vuelo beige.

Vestido Manilva, de IQ Collection (225 euros)

Vestido Manilva. IQ Collection

Una de las primeras celebridades que nos han mostrado su look escogido ha sido María Pombo, una de las mejores amigas de la novia. Ha optado por la firma colombiana que adora Tamara Falcó, Johanna Ortiz, con un diseño de estampado tropical, de escote recto y tirantes decorados con abalorios. De la misma manera, María García de Jaime también se ha decantado por la misma diseñadora, pero con un modelo totalmente distinto, como es un vestido de palabra de honor en bicolor, en el que la clara protagonista es la falda repleta de flecos.