De María Pombo a María García de Jaime; todos los looks de las invitadas a la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón

Por fin hemos descubierto cómo es el vestido de novia de Bea Gimeno en su boda con Nacho Aragón en Mallorca. Uno de los secretos guardados bajo llave hasta que las influencers se han hecho responsables de que nos enteremos de cada detalle del diseño. Se trata de un vestido confeccionado por la diseñadora madrileña Claudia Llagostera que ha conseguido que Bea Gimeno sea una novia bohemia de lo más inspiradora. Hablamos de un modelo de efecto satinado de tirantes, cuello de pico pronunciado, espalda descubierta y caída ligera con volumen y movimiento. No obstante, uno de los toques más especiales de su look de novia ha asido el velo amantillado, que ha dado el bloque final a este estilo de estética. Estamos todas de acuerdo con que el momento icónico de la entrada de la novia es el más esperado del enlace, pero durante esta también lo eran los looksde invitada de las amigas de la influencer. Porque, tras la celebración de la inesperada ceremonia religiosa secreta y la preboda, hemos sabido desde el primer minuto todas las asistencias a la boda de Bea Gimeno y el hijo de Emilio Aragón. Al ser celebrada en Mallorca, todo indica a que el matrimonio ha estipulado un dresscode, puesto que algunos de los invitados han lucido estilismos desenfadados (e, incluso más playeros), así como hemos visto algunos vestidos blancos (una de las costumbres que, frecuentemente, no se ve en las bodas).

Una de las primeras celebridades que nos han mostrado su look escogido ha sido María Pombo, una de las mejores amigas de la novia. Ha optado por la firma colombiana que adora Tamara Falcó, Johanna Ortiz, con un diseño de estampado tropical, de escote recto y tirantes decorados con abalorios. De la misma manera, María García de Jaime también se ha decantado por la misma diseñadora, pero con un modelo totalmente distinto, como es un vestido de palabra de honor en bicolor, en el que la clara protagonista es la falda repleta de flecos. Asimismo, ha coincidido con Bea Gimeno en cuanto a la misma marca de joyas: Leandra. Blanca Pombo, amiga de la novia y prima de María Pombo, se ha pasado a su faceta más desenfadada con un dos piezas de estampado floral de la firma catalana Laagam, uno de sus diseños best seller. Su mejor amiga, Ana Bastos, ha presumido de bronceado con el vestido vitamina que más favorece con complementos en dorados de Moncollier (dos colores más adecuados para una boda junto con el atardecer).

Lo que tenemos claro es que las influencers han arrasado en la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón con sus looks más favorecedores y perfectos para un entorno como es Mallorca.