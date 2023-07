Isabel Díaz Ayuso se ha ido de concierto a Mad Cool con el vestido camisero más festivalero y alpargatas de cuña

Ningún famoso o influencer que se precie se quiso perder la primera jornada del Mad Cool, y tampoco Isabel Díaz Ayuso que volvió a sorprender con un vestido de lo más veraniego y camisero que también llevó horas antes en un acto de campaña junto a Feijóo. Porque si Ayuso es la reina de los vestidos más glamurosos, de los trajes de chaqueta a todo color y también de los chalecos, ahora también nos ha sorprendido con su look más casual con este vestido de estampado floral que es toda la inspiración para nuestros estilismos de verano 2023 que necesitábamos. Porque es un diseño estampado, camisero, sueltecito y fresquito que es perfecto para meter en nuestra maleta de vacaciones o irnos de festival como Isabel Díaz Ayuso. Porque el viernes no iba a ir solo del look flamenco de la Princesa Leonor, de los zapatos españoles de la Reina Letizia o del vestido preboda de Sandra Garal, también tenía que aparecer la política para inspirarnos.

Puede que el vestido camisero sea el vestido más cómodo, práctico y funcional que exista y, este 2023, se actualiza dejándonos auténticas propuestas de infarto. Dior y Gabriela Hearst fueron dos de las grandes firmas de moda que apostaron por él para solucionarnos los looks de esta temporada y Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en lucirlo en la primera jornada del Mad Cool para disfrutar de Robbie Williams.

Ayuso interviene en el acto de inicio de campaña del PP en Madrid Alejandro Martínez Vélez EUROPAPRESS

Un vestido camisero, que como pudimos ver en el acto anterior de campaña, Isabel Díaz Ayuso combinó con unas alpargatas de cuña perfectas para estilizar.