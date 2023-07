Los jeans de tiro alto de Isabel Díaz Ayuso se combinan con un chaleco blanco largo para el look perfecto de oficina

No tenemos dudas, y muchas pruebas. Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en una de las referentes de moda de los últimos meses, da igual que sea con un vestido de gala, un traje o un look más casual con el que ir a un acto de campaña, o nosotras a la oficina. Teniendo claro que su diseñadora favorita por excelencia es Vicky Martín Berrocal, esta vez Ayuso ha dejado a un lado los looks más de invitada perfecta, para lucir unos jeans de esos rectos de tiro alto y 'efecto tipazo' que las mujeres que mejor visten siempre tienen en su armario y recurren a ellos cuando no saben que ponerse. Esta vez Isabel Díaz Ayuso los ha sacado del armario para acompañar a Alberto Núñez Feijóo, en un acto en Madrid para presentar la candidatura del PP por la capital para las elecciones del 23J. Y aunque nosotras seguimos pensando en los looks de la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Letizia en los Premios Princesa de Girona, también necesitamos looks más casuals como los de Ayuso.

Porque un jean de tiro alto recto siempre es un imprescindible en el armario de una mujer, da igual que sea invierno o verano, porque siempre te soluciona todos los estilismos. Eso sí, no es tarea fácil encontrar el vaquero perfecto que te siente como un guante, pero Isabel Díaz Ayuso lo ha conseguido con este jean de tiro alto y recto que ha combinado con un chaleco blanco largo y una camiseta negra de manga larga debajo. Eso sí, nosotras lo hubiéramos combinado con una camiseta blanca debajo sin mangas y escote redondo, para dar todo el protagonismo al chaleco.

Feijoo Ayuso presentacion candidaturas Madrid © Alberto R. Roldán / Diario La Razón Alberto R. Roldán PHOTOGRAPHERS

Unos jeans que ha combinado con unas alpargatas de cuña alta. Deseando estamos ver el próximo look con el que nos sorprende Isabel Díaz Ayuso.