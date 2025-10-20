Isabel Díaz Ayuso sorprende en la Fórmula 1 con un look juvenil y rompedor que deja al descubierto su abdomen

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a demostrar que la política y el estilo no están reñidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha viajado hasta Austin (Texas) para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, donde coincidió con Carlos Sainz, al que calificó como “nuestro campeón” y “embajador del Gran Premio de Fórmula 1 de España”. Pero si hubo algo que acaparó flashes más allá del asfalto, fue su look: un conjunto cómodo, juvenil y con un punto rompedor que la muestra en una faceta mucho más relajada y moderna de lo habitual.

Un look desenfadado y favorecedor con vaqueros y top negro

Alejada de los trajes de chaqueta y las blusas estructuradas que suele lucir en sus actos institucionales, Ayuso apostó por una combinación casual que podría firmar cualquier influencer. La presidenta eligió unos pantalones vaqueros rectos de talle medio que realzaban su figura y aportaban ese aire informal tan característico de los paddocks de la Fórmula 1. Los combinó con un top negro cruzado tipo halter, que dejaba su abdomen ligeramente al descubierto, aportando un toque fresco y atrevido poco habitual en su vestuario público.

El resultado fue un look rejuvenecedor y moderno, con el que la presidenta madrileña presumió de silueta tonificada a sus 47 años y se movió con naturalidad entre los pilotos y equipos del circuito. En el cuello lucía la acreditación VIP del evento, en verde flúor, que complementaba perfectamente con el resto del conjunto y le daba ese guiño sporty propio del entorno automovilístico.

Complementos cómodos y actitud segura

Para completar su estilismo, Ayuso optó por unas zapatillas deportivas blancas, el calzado más cómodo para una jornada de carreras. En algunas imágenes, se la ve también con una gorra blanca con el logo rojo de la marca Kimoa, un accesorio muy ligado al universo de la Fórmula 1 y que añadía un aire todavía más juvenil.

Con el pelo suelto y ligeramente ondulado, un maquillaje natural y una sonrisa constante, la presidenta mostró una imagen relajada, cercana y segura de sí misma. Incluso posó divertida con los guantes del piloto español, mostrando su lado más espontáneo y cómplice con Carlos Sainz.

Un guiño al estilo casual con mensaje

Este look no solo ha sorprendido por su estética, sino también por lo que transmite. Ayuso se aleja de los códigos más rígidos del poder y el protocolo para apostar por un estilo más libre y contemporáneo, muy en sintonía con la cultura del motor y con el espíritu internacional del evento. Su aparición ha generado numerosos comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios han destacado su “energía juvenil” y su “lookazo inesperado”.

A sus 47 años, Isabel Díaz Ayuso demuestra que la edad no está reñida con lucir prendas modernas, ajustadas a su estilo y al contexto. Su paso por la Fórmula 1 no solo ha sido un gesto de apoyo a uno de los grandes embajadores del deporte español, sino también una declaración de moda: natural, segura y con un toque de rebeldía muy madrileño.