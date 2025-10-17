Ayuso cumple 47 años: desde la moda como herramienta política hasta su estilo ‘working’

Nunca los looks de oficina han sido tan mirados como lo están siendo en los últimos años. Gracias a la liberación de los códigos de vestimenta estrictos, nuestra fuente de inspiración se ha amplificado a una diversidad de figuras públicas que nos muestran en el día a día cómo introducir las tendencias en el ámbito laboral. Una de ellas es Isabel Díaz Ayuso, que desde que se proclamó presidenta de la Comunidad de Madrid en 2022 ha utilizado la moda como herramienta de comunicación, así como ha protagonizado un estilo working en toda regla.

En sí, a lo largo de su trayectoria profesional ha conseguido ir más allá de lo que es vestir la ropa: un lenguaje político y empoderamiento femenino. Con ello, además de transmitir mensajes a través de sus estilismos, también es una clara defensora del talento de nuestro país con el uso de prendas de diseñadores españoles, como Victoria Colección (la firma de Vicky Martín Berrocal) o Lola Casademunt. O en el día a día otras más low cost como pueden ser Zara o Mango con otras alternativas más accesibles. Este jueves 17 de octubre, Ayuso cumple 47 años y nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos analizado su evolución de estilo seguida por miles y miles de mujeres.

Su defensa del 'made in Spain'

De la misma manera que podemos ver en la mayoría de las ocasiones de la Reina Letizia, Ayuso ha sabido convertir su apoyo a la moda española en su identidad personal. No es casualidad, sino una declaración de intenciones, acentuar el valor de nuestros creadores o dar visibilidad. En ocasiones más especiales, algunas de las marcas en las que confía son Victoria Colección o Lola Casademunt, como decíamos, pero también existen en su armario otras, como la firma de Rocío Osorno o Simorra, entre muchas más.

En cuanto a sus looks de diario, confía en también marcas españolas más low cost con prenda que son fáciles de replicar, como Zara, Mango o Sfera mezclando lo accesible con lo simbólico. De esta manera, la política ayuda a dar visibilidad a cada uno de los diseñadores españoles para dar notoriedad tanto a nivel nacional como internacional. También, es un guiño a su apoyo a los oficios artesanales, tanto de diseñadores emergentes como consolidados en el panorama actual.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

La moda como herramienta de poder y comunicación

La forma en la que viste Ayuso no es cuestión de casualidad, sino que es intencionado. Gracias a su evolución de vestimenta, ha utilizado la ropa como extensión de su discurso, así como una herramienta de poder y comunicación muy fuerte. El estilo, las prendas de vestir, los accesorios o los colores tienen mucho que decir en cuanto a la proyección de una figura pública. Entre los looks más recurrentes encontramos los trajes de dos piezas, un símbolo de empoderamiento y autoridad. Sin embargo, todo ello llevado a la faceta más audaz o femenina par huir de aquello más tradicional como signo de contemporaneidad.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Asimismo, la gama de colores que más utiliza Ayuso son los neutros (como el negro o blanco), que transmiten sobriedad, así como elegancia, pero con el choque de tonos más vibrantes. Entre ellos, el más común es el rojo, como símbolo de liderazgo, o el azul, el color de su partido político con el que refleja institucionalidad. Cabe destacar que ha reflejado la indumentaria ejecutiva a un aire más femenino con la introducción de vestidos midi o de corte recto, ajustes que marcan la silueta o zapatos de tacón. Es decir, fusiona aquello más clásico con aquello más actualizado para tener como resultado un equilibrio en sus estilismos. Cada uno de los looks de Ayuso crean un una conversación y en una declaración de intenciones.

El estilo 'working', su identidad estilística

Los looks de oficina de Ayuso reflejan el estilo working compuesto por prendas básicas y atemporales de fondo de armario, pero combinándolas de tal manera que crean una elegancia armoniosa. Entre los ítems más identificativos son los trajes de dos piezas, los chalecos sastre, los pantalones de vestir o de pinzas, las blusas holgadas, o los mocasines o botas de tacón. Es decir, un repertorio que nos permiten triunfar en el trabajo sin esfuerzo, pero que siempre funciona y transmite poder, confianza y seguridad en sí misma. En los últimos años hemos visto una evolución notable, donde comenzó a hacer recurso del absoluto minimalismo con combinaciones sencillas sin decorativos. No obstante, poco a poco comenzó a añadir piezas más estructuradas e impecables, con colores más llamativos, hasta alcanzar la madurez de la actualidad, donde equilibra la política con la moda.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Más allá de ser un estilo de vestir, es su identidad como marca personal. Gracias a ello consigue reforzar su imagen de líder, así como es distintiva al jugar con texturas, cortes o patrones frente al clasismo de los trajes oscuros o las camisas sobrias. Uno de los puntos fuertes más importantes: muchas mujeres se identifican con Ayuso gracias a su afán de confiar en marcas españolas accesibles y asequibles.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

En sí, Ayuso se ha convertido en un icono de la moda a sus 47 años. Además de tener un don por el buen gusto, ha sabido interpretar a la perfección el lenguaje de la moda para crear discursos políticos y reivindicativos en sus diferentes estilismos.