Ayuso acierta (de nuevo) con su look favorito del otoño para una tarde de motor en Estados Unidos

Sabemos que uno de los grandes motivos de este último viaje de Ayuso en Estados Unidos está muy ligado con la Fórmula 1 y el hecho de que el próximo mes de septiembre (2026) vuelva a correrse una carrera de monoplazas por las calles de la capital española. Tanto es la implicación de la Presidenta de la Comunidad de Madrid que en el fin de semana de su 47 cumpleaños, ha realizado una visita a las instalaciones del GP de EEUU en Austin (Texas).

Allí además de charlar con Stefano Domenicali, sobre la gran oportunidad que Ayuso ha conseguido para la ciudad de Madrid, la Presidenta lo ha vuelto a hacer y se ha marcado un lookazo que podríamos definir como su combinación favorita de este otoño 2025, y es que no es la primera vez que la vemos repetir estilismo, hablamos de un look que llevó para apoyar a Gloria Stefan en su concierto de la Hispanidad, hace tan solo unas semanas, y también fue el elegido a la vuelta de otro de sus viajes a Estados Unidos hace unos meses. Así que está claro, Ayuso ha encontrado en este top de estampado floral su aliado de estilo favorito.

Los estampados florales ya no entienden de estaciones

Durante años, los estampados florales se asociaban exclusivamente a la primavera, pero la realidad es que se han consolidado como un básico atemporal dentro del armario femenino. Esta temporada, los tonos tierra y los "prints" inspirados en la naturaleza se cuelan entre las tendencias más buscadas del otoño, y la Presidenta madrileña lo confirma con su elección.

El top halter en tonos anaranjados, verdes y cobrizos de tejido satinado y caída fluida es la mejor demostración de que las flores también tienen cabida en los meses más fríos. Una apuesta sofisticada, elegante y a la vez relajada, que mantiene ese aire entre diplomático y cercano que caracteriza el estilo de Ayuso.

El look al detalle de Ayuso en la Fórmula 1

Aunque la carrera "oficial" no será hasta esta tarde hora española, el look de la Presidenta es todo lo que un plan deportivo con aires relajados pide. Su combinación de ese top con estampado floral, que ya hemos visto según sus elecciones, funciona igual bien para un evento de tarde que para un concierto como para un look de fin de semana relajado. Combinó el top floral con unos vaqueros rectos de tono medio, ceñidos con un cinturón negro de hebilla dorada, un gesto sencillo, pero efectivo que resalta la silueta sin perder naturalidad.

El pelo recogido en un moño bajo pulido, los pendientes discretos y el maquillaje natural completaban un conjunto perfecto para un día de agenda intensa, reuniones institucionales y, por supuesto, pasión por el motor.

Ayuso vuelve a demostrar que la elegancia también puede ser funcional y que su estilo, cada vez más definido, se mueve entre la cercanía y el poder de quien sabe que la moda puede ser también una herramienta de comunicación.