Ayuso estará hoy en el Gran Premio de EEUU de Fórmula 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el segundo día de su viaje institucional a Estados Unidos, asiste este sábado a la jornada de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, que se celebra en el Circuito de las Américas de Austin (Texas), para "conocer su experiencia en la operativa de los servicios públicos". Según recoge un comunicado remitido por la Comunidad de Madrid, en el circuito se reunirá con el presidente de la F1, Stefano Domenicali, así como con el resto de la organización.

La mandataria autonómica ha destacado Austin como "una de las plazas de la F1 que ya tiene mucha experiencia en la organización de estos eventos". "Queremos ver desde dentro la operativa, también el servicio de tecnología que se ofrece en ella y a su vez, cómo se organiza los servicios públicos de una ciudad como esta ante un evento que mueve tantísima gente en el comercio, en el turismo y en todo lo que conlleva un evento de esta magnitud", ha trasladado tras reunirse en la sede de la multinacional Amazon Web Services.