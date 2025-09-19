Isabel Díaz Ayuso sorprende en Sevilla con su vestido más atrevido y elegante: transparencias, escote Bardot y firma española

Sevilla se convirtió en el epicentro de la moda y la sociedad durante la XIX edición de los Premios Escaparate 2025. Una gala que reunió a diseñadores, aristócratas y personalidades públicas, pero que tuvo en Isabel Díaz Ayuso a una de sus protagonistas indiscutibles. La presidenta de la Comunidad de Madrid viajó hasta la capital hispalense para recoger el Gran Premio de Honor y la distinción de Madrina de la noche. Y lo hizo con un look que dio mucho de qué hablar: un vestido elegante, sofisticado y con un punto atrevido que la situó en el centro de todas las miradas.

El vestido elegido: el modelo más elegante de Vicky Martín Berrocal

Fiel a su estilo y a sus diseñadores de confianza, Isabel Díaz Ayuso apostó por la firma Victoria, de Vicky Martín Berrocal. El modelo elegido se llama “Zaniah”, pertenece a la nueva colección de otoño-invierno y se puede adquirir en la tienda online por 255 euros.

El look de Ayuso. Gtres

Se trata de un vestido negro confeccionado en crepé, con palabra de honor y un espectacular escote Bardot adornado con drapeados en tul. El juego de transparencias en las mangas y el busto aporta un aire femenino y sofisticado, consiguiendo el equilibrio perfecto entre sensualidad y elegancia. De largo midi y silueta entallada, envuelve la figura con un acabado impecable, confirmando por qué el negro sigue siendo el color más infalible para una cita de gala.

Los accesorios que completaron el look

Ayuso complementó su estilismo con unos pendientes XL en forma de arandelas entrecruzadas, una joya que aportaba luminosidad al rostro, y unos zapatos de salón negros, en perfecta sintonía con el vestido. En cuanto a la belleza, confió en un recogido bajo con mechones sueltos que suavizaba el resultado y en un maquillaje natural que potenciaba la mirada. El conjunto proyectaba una imagen sofisticada, moderna y muy favorecedora.

Una gala llena de rostros conocidos

La cita celebrada en los Reales Alcázares congregó a numerosas personalidades, entre ellas Rocío Osorno, Cayetano Martínez de Irujo, Olivia de Borbón, Ágatha Ruiz de la Prada o el diseñador Nicolás Montenegro, entre muchos otros. Sin embargo, fue la presidenta madrileña quien acaparó la mayoría de los flashes, consolidándose como una de las invitadas más comentadas de la noche.

El look de Ayuso. Gtres

No es la primera vez que Ayuso recurre a la firma de Vicky Martín Berrocal para sus actos públicos, pero en esta ocasión logró dar un paso más allá con un estilismo que sorprendió por su audacia y elegancia a partes iguales.

Isabel Díaz Ayuso firma uno de sus looks más comentados

El vestido “Zaniah” no solo conquistó a Isabel Díaz Ayuso: semanas atrás, la propia Vicky Martín Berrocal ya lo había lucido en una boda, confirmando que se trata de una de las piezas estrella de la colección. Con su elección, Ayuso reforzó su vínculo con la moda española y demostró que un look puede transmitir tanto como un discurso.

Con este estilismo, la presidenta madrileña no solo brilló como premiada, sino que dejó para el recuerdo una de sus apariciones más elegantes y atrevidas. Un look que se recordará como uno de los más potentes de su trayectoria pública y que confirma que la moda puede ser también una forma de expresión de poder y estilo.