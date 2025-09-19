Nuria Roca apuesta por el ‘total denim’ de lo más tendencia en su cita semanal con Pablo Motos

Cada semana, el estilo de Nuria Roca en El Hormiguero se convierte en tema de conversación. La presentadora y colaboradora habitual del programa que dirige Pablo Motos nunca deja indiferente con sus elecciones de moda, y esta vez lo ha vuelto a demostrar con un look que reúne dos ingredientes clave: tendencia y comodidad. La valenciana se ha decantado por un conjunto vaquero firmado por Sandro, demostrando que el ‘total denim’ es una de las apuestas más fuertes de la temporada.

El look denim de Nuria Roca

Para esta ocasión, Nuria Roca . La parte superior es una camisa cropped de manga corta y corte estructurado, con bolsillos de solapa en la parte delantera y botonadura dorada, que aporta un aire desenfadado pero con mucha personalidad. El pantalón, también de Sandro, presenta un corte recto de talle alto y pierna ancha, una silueta que estiliza y alarga la figura, además de ser uno de los fits más buscados este otoño.

El estilismo se completa con unos botines de Gia Borghini, una de las marcas favoritas de insiders y celebrities gracias a su capacidad de unir diseño sofisticado y comodidad en piezas de calzado atemporales.

El regreso del ‘total look’ vaquero

El denim es un tejido inmortal, pero esta temporada regresa con más fuerza que nunca en clave monocolor. Nuria Roca se suma así a la tendencia del ‘todo vaquero’, una propuesta que ya arrasa tanto en pasarelas como en el street style y que será una de las más vistas en los próximos meses. Este tipo de conjuntos permiten jugar con proporciones, cortes y lavados, logrando looks frescos, versátiles y con un toque retro que nunca pasa de moda.

La presentadora demuestra que el denim puede ser mucho más que un básico del día a día: bien combinado, se convierte en un look sofisticado, moderno y perfecto para cualquier ocasión. Además, al tratarse de un conjunto coordinado de la misma firma, se consigue un resultado pulido y equilibrado que transmite coherencia estilística.

Nuria Roca, icono de estilo televisivo

No es la primera vez que Nuria Roca acapara titulares con sus estilismos en televisión. Con un armario repleto de color, estampados vibrantes y piezas arriesgadas, ha logrado posicionarse como un auténtico referente de estilo para mujeres que buscan inspiración real y cercana. Su capacidad de mezclar tendencias con prendas atemporales, sin perder naturalidad, la convierten en una de las colaboradoras más seguidas en redes sociales.

Con este look denim, Nuria no solo confirma que las prendas vaqueras son un must de la temporada, sino que también reafirma su papel como prescriptora de moda. Una vez más, convierte el plató de El Hormiguero en una pasarela improvisada, demostrando que la televisión y la moda pueden ir de la mano.