Isabel Díaz Ayuso vuelve a ser fiel a su look casual ideal para mujeres 40+ en una cita con el deporte en Madrid

No nos queremos perder ningún look de oficina de Isabel Díaz Ayuso. Con la vuelta al trabajo necesitamos una inspiración para saber cómo seguir los códigos de vestimenta, pero confiando en las prendas versátiles y cómodas. Es decir, seguiremos recurriendo a las camisas oxford, las blusas holgadas o los pantalones de pinzas, pero con fórmulas modernas que marcan tendencia tanto dentro como fuera del ámbito laboral. La Presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha vuelto a hacer: nos ha dado una idea de cómo triunfar de lunes a domingo con una propuesta clásica, pero que nunca falla.

Este sábado 13 de septiembre, la política ha seguido con su agenda ajetreada desde que regresó de sus vacaciones en Miami. Desde entonces, ha vuelto a ser una referente con vestidos rebajados de Zara, bermudas formales o pantalones rectos de efecto tipazo. Esta vez, ha participado en la cuenta atrás para el regreso de la Fórmula 1 a la región, que se activará mediante un reloj digital ubicado en uno de los accesos de la estación de Metro Sol. Y, también, coincidiendo con los 365 días que faltan para que se de el pistoletazo de salida al Gran Premio de España en el circuito MADRING. Para ello, Ayuso ha optado por una de sus combinaciones fetiche con la que siempre destaca.

El look de oficina de Ayuso en la cuenta atrás del regreso de la Fórmula 1

El look de Ayuso ha dado mucho de qué hablar durante su recién aparición pública en Madrid. Lo cierto es que utiliza la moda como una herramienta con el objetivo de mostrar autoridad, así como poder, con un toque de modernidad sin tener miedo a las tendencias, pero siendo fiel a su estilo. Crea una fusión de accesibilidad con distinción con la adaptación del power dressing como marca personal. Esta vez, Ayuso ha confiado en una camisa negra básica con las mangas arremangadas junto con unos vaqueros rectos de tono medio y unas zapatillas deportivas en blanco, que también hemos visto anteriormente.

Ayuso asiste a la activación de la cuenta atrás para el GP de España Fernando Sánchez Europa Press

El truco de estilo de la política

¿Por qué Ayuso siempre triunfa en sus estilismos? En su armario predominan las prendas de vestir, accesorios o calzados atemporales que siempre funcionan junto con la incorporación de tendencias, llevadas a la faceta más sutil. Con todo ello, sabe interpretar cada acto oficial de su agenda de trabajo para escoger el estilismo más indicado, otorgando formalidad o seriedad. No obstante, en muchas ocasiones, como decíamos, se lanza con algunas técnicas, combinaciones, colores o estampados que más se están llevando en el momento, triunfando en el éxito. En definitiva, tiene un equilibrio sensato en cuanto a estos dos extremos de estéticas. De la misma manera que ha realizado hoy con un outfit clásico, pero relajado a causa del calzado.

Ayuso asiste a la activación de la cuenta atrás para el GP de España Fernando Sánchez Europa Press

No estamos hablando de un simple look de Ayuso más, sino de una imagen que refuerza su empoderamiento femenino, así como su autoridad. Se trata de una fórmula totalmente accesible enlazada con las prendas perfectas para la oficina con el fin de lanzar un mensaje político.