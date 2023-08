Pilar de Arce agotará el conjunto más boho de las rebajas de Pull and Bear que queda ideal en las mujeres 50+

Nos hemos quedado boquiabiertas al entrar a Instagram a ojear las tendenciasque habían preparado para nosotras nuestras influencers 50+ preferidas. AunqueCarmen Gimeno nos tiene un poco abandonadas esta semana y no aguantamos las ganas de ver su próximo modelito de Zara, Pilar de Arcenos ha enamorado con el conjunto boho más fresquito de Pull and Bear, un estilo al que no nos tiene acostumbradas y que poco tiene que ver con sus vestidos midi entallados con los que presume de silueta. Pero, si algo nos ha demostrado la influencer es que, cuando se tiene buen gusto (y un tipazo como el suyo también ayuda, para qué negarlo), la moda no tiene edad. Pilar de Arce nos ha conquistado con el conjunto más rebajado (y relajado) de Pull and Bear que, aunque ella ha escogido en color lila, también está disponible en blanco y en azul.

Te hablamos del pantalón fluido estampado y la camisa caftán estampada, dos prendas confeccionadas completamente a partir de viscosa y decoradas con un estampado oriental, relajado y con cierto aire hippie. El pantalón está diseñado como un modelo fluido con cintura elástica, que lo convierte en una opción muy cómoda y favorecedora, que se ajusta a todo tipo de cuerpos. La camisa, por su parte, está diseñada como un caftán, con cierre frontal de botones y manga larga acampanada. Se trata de un conjunto ideal para combinar también por separado que la influencer lleva con la camisa anudada en la cintura y que ha rematado con sus sandalias preferidas de Mila de Lucila y con joyitas doradas, para aportarle un toque de sofisticación.

Pilar de Arce @pilardearce

Pantalón fluído estampado, de Pull and Bear (9,99€, antes 22,99€)

Pantalón fluído estampado Pull and Bear

Camisa kaftán estampada, de Pull and Bear (9,99€, antes 19,99€)

Camisa kaftán estampada Pull and Bear

Nosotras ya hemos pedido este conjunto en la web de Pull and Bear antes de que sea demasiado tarde, se agote nuestra talla, y terminemos agosto sin crear los looks más ideales con él.