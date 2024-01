Jennifer Hermoso se empodera en la alfombra roja de 'The Best' con vestido español de lentejuelas y cut outs

Noche mágica para el futbol español en Londres, y nosotras no solo nos hemos fijado en el look de Aitana Bonmatí de Versace , si no también en el de Jennifer Hermoso que se ha vuelto a vestir de Paloma Suárez como ya hizo para las campanadas. Londres se ha vestido de gala esta noche para los premios 'The Best', concedidos al mejor futbolista masculino y femenino del año 2023, y también al entrenador. Organizados por la FIFA, son los premios individuales más prestigiosos del mundo del fútbol y, además, este año España ha contado con la representación de cuatro nominadas en la selección femenina: las campeonas del mundo Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Jennifer Hermoso, y Mapi León. El fútbol femenino español sigue de enhorabuena y Jenni Hermoso no dejó ningún detalle al azar y eligió a la renombrada diseñadora Paloma Suárez para dar vida a su estilismo. Paloma, reconocida por sus deslumbrantes desfiles y por vestirla para las campanadas.

Para esta noche de 'The Best' en Londres, Jennifer Hermoso ha elegido este vestido largo cut out con mangas largas con aberturas en mangas y en pierna y cremallera invisible en la espalda de Paloma Suárez de 775 euros. Con solo 29 años, la diseñadora de origen canario, cuenta con un gran recorrido en el sector 'fashion'. A los 21 presentó su primera colección 'prêt-à-porter' en la Fashion Week de Madrid (MBFW) y seis años después logró sumarse al calendario oficial de la pasarela más importante del país. Sin duda, dos mujeres empoderadas en su profesión.

El vestido de Jennifer Hermoso en The Best. @FIFAWWC

El look de Jenni Hermoso. @FIFAWWC

Jenni Hermoso ha apostado por la moda española, mientras que Aitana Bonmatí ha dejado a un lado su apuesta por Teresa Helbig para lucir de nuevo un Versace, punto negativo para nuestra futbolista.