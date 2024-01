Esto es lo que piensa Luis Rubiales de las campanadas del Jenni Hermoso en TVE: "Con los impuestos de los españoles..."

Jenni Hermoso no solo ha sido la mujer del año sino también la protagonista de la Nochevieja. Poco antes de que el reloj de la Puerta del Sol comenzara a dar las campanadas, la campeona del mundo mandó un contundente mensaje para despedir 2023 y dar la bienvenida a 2024 desde RTVE para las pantallas de todas las familias españolas. Junto a Ramón García y Ana Mena, la futbolista fue escogida para desear un feliz año nuevo a la audiencia en representación de las 23 jugadoras que hicieron historia en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda pero sobre todo por haberse convertido en un todo un símbolo del empoderamiento femenino.

La madrileña apareció en pantalla con un diseño de color dorado, que simula el oro que viste al famoso trofeo de la Copa del Mundo y lanzado un alegato en favor de la Igualdad.

"Es cierto que en estos momentos estoy nerviosa, me gustaría agradecer a todo el mundo por el cambio y la solidaridad y la igualdad. Quiero felicitar a mis compañeras por el logro de ser campeonas del mundo, lo hicimos con sacrificio y todo el empoderamiento que pudimos. Para el año nuevo quiero que ese empoderamiento llegue a todo el mundo y que sea un nuevo comienzo y traiga títulos e igualdad para todos", afirmó Jenni. Una aparición estelar que ha provocado una enorme división en redes entre los que apoyan su presencia como adalid del feminismo a los que la critican por hacer negocio con el famoso "pico" y llevarse el dinero de un ente público. Muchos se preguntan que opina Luis Rubiales del protagonismo de Hermoso en las campanadas y el ex presidente de la RFEF se mostró así de contundente horas antes de despedir el año.

"Con los impuestos de todos los españoles..."

Rubiales rompió su silencio con director de EDATV, Javier Negre, que se ha convertido en los últimos tiempos en su medio de cabecera. El ex presidente de la Federación española admitió que no vería las campanadas en TVE y aprovechó para mandar un contundente mensaje al ente público. "Televisión Española es un ente público que funciona con los impuestos de todos los españoles y se está dirimiendo ahora mismo en la Audiencia Nacional todo esto, una instrucción y yo creo que...es que prefiero ni opinar sobre que un ente público se posicione. Prefiero mantenerme al margen. Yo lo voy a ver con gente querida, las Navidades están para eso. He estado con mis niñas, con mi madre, con toda mi gente, con amigos y que cada uno lo vea donde quiera, pero yo no lo voy a ver en TVE", confesó.

El ex mandatario del futbol español también se pronunció sobre la declaración en la Audiencia Nacional de Jennifer Hermoso, que está citada mañana a las 10:00 y que podría realizarse por videoconferencia desde una sala adjunta tras la petición de su defensa de proteger su intimidad y dignidad y evitar la exposición pública. "Estoy tranquilo sobre lo que he dicho yo, que es la verdad. Ella no ha dicho la verdad. Yo no estuve fino. Siendo presidente de la Federación, en una celebración de medallas, tendría que haber estado de otra manera, pero quienes han cambiado de versión tendrán que explicar por qué. Yo no miento y quien miente es otra persona", sentencia Rubiales.