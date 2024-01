Aitana Bonmatí brilla para coronarse como 'The Best' con un espectacular vestido drapeado de Versace

Aitana Bonmatí se prepara para volverse a coronar como la mejor del mundo. Londres se ha vestido de gala esta noche para los premios 'The Best', concedidos al mejor futbolista masculino y femenino del año 2023, y también al entrenador. Organizados por la FIFA, son los premios individuales más prestigiosos del mundo del fútbol y, además, este año España ha contado con la representación de cuatro nominadas en la selección femenina: las campeonas del mundo Aitana Bonmatí, Salma Paralluelo y Jennifer Hermoso, y Mapi León. El fútbol femenino español sigue de enhorabuena y Aitana Bonmatí ya ha brillado en la alfombra roja de 'The Best', una vez más con este estilismo de lo más elegante y empoderado de Versace que ha elegido para esta mágica noche.

Después de coronarse en París hace unos meses con el Balón de Oro vestida con un diseño de Versace, esta noche Aitana Bonmatí ha optado de nuevo por la casa de moda italiana. Se trata del vestido drapeado Medusa 95' que cuesta 2.990 euros.

Este vestido de noche asimétrico está confeccionado en revés de satén de crepé y paneles de punto drapeado. El diseño sin mangas se ve adornado por los detalles metálicos Medusa '95 en un hombro de Versace que ha lucido Aitana esta noche.

Vestido Medusa. Versace

Un look que Aitana Bonmatí ha combinado con una selección de joyas Rabat en oro y diamantes para esta noche de altura en Londres. Para el Balón de Oro, optó por un vestido negro con cuerpo de tul y escote palabra de honor con una pieza metálica en el pecho con el sello de la firma italiana y también, joyas de Rabat Diamonds.