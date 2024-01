Jenni Hermoso se empodera con un vestido inspirado en la Copa del Mundo como invitada estrella de las campanadas

Aún seguimos de resaca de las campanadas, no os lo vamos a negar. Aunque en nuestro caso, eso sí, es de resaca de de looks y de trabajar. Y aquí estamos este 1 de enero de 2024 para seguir compartiendo con vosotros los mejores estilismos de la noche. Pero antes de todo, ¡feliz año! Porque mientras estábamos pendientes de los vestidos de Ana Mena , Cristina Pedroche y Laura Escanes, Jenni Hermoso también ha acaparado muchas miradas con su vestido dorado para acompañar a Ramontxu y Ana Mena en las campanadas en TVE desde la Puerta del Sol de Madrid. Pero no solo su estilismo, también su mensaje de empoderamiento y feminismo que ha inundado las redes sociales. "Para 2024 pido que ese empoderamiento llegue a todas las personas", ha dicho la futbolista.

Jenni Hermoso no dejó ningún detalle al azar y eligió a la renombrada diseñadora Paloma Suárez para dar vida a su estilismo. Paloma, reconocida por sus deslumbrantes desfiles y por vestir a figuras destacadas como Cristina Pedroche, se sumó a la experiencia de las Campanadas, tras el respaldo de Ana Guerra en años anteriores. Un diseño inspirado en la Copa del Mundo. El vestido de Jenni Herrmoso, confeccionado en tul bordado en pedrería, destaca por su escote profundo en V, abertura en la pierna derecha, espalda descubierta con un sutil efecto cut-out que se adelanta en el delantero, resaltando la cintura, mangas largas y hombros marcados.

Este vestidobusca resaltar la silueta y feminidad de la futbolista, transmitiendo la elegancia y sobriedad que el evento merece, en un gesto de respeto a la grandeza de nuestras campeonas del mundo.