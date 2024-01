Jennifer Hermoso ya está en la Audiencia Nacional: así será su declaración ante el juez

El caso Rubiales encara su recta final. La futbolista Jenni Hermoso comparece este martes en la Audiencia Nacional, donde declarará por primera vez ante el juez que instruye la causa por el beso presuntamente no consentido que le dio Luis Rubiales tras la final del Mundial de Australia del pasado mes de agosto. Se trata, presumiblemente, de la última diligencia que practicará el magistrado Francisco de Jorge antes de determinar el futuro del caso.

Horas después de convertirse en la estrella estelar de las campanadas de TVE, la campeona del mundo ratificará ante el juez su versión sobre el polémico beso de Rubiales el pasado 20 de agosto tras conquistar el título en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

La declaración tiene lugar después de que el juez Francisco de Jorge rechazara en diciembre la petición de los cuatro investigados -el ex presidente de la RFEF Luis Rubiales, el ex seleccionador femenino Jorge Vilda, el director de la selección masculina, Albert Luque, y el responsable de Marketing de la Federación, Rubén Rivera-, que instaron al instructor a aplazar la comparecencia por haberse fijado en días considerados inhábiles a efectos procesales, tras la reforma legal que entró en vigor hace un año. El magistrado escuchará ahora a la jugadora tras tomar declaración a los cuatro investigados y a casi una veintena de testigos en cuatro meses de instrucción.

El flamante fichaje del Tigres mexicano, ratificará su versión de los hechos ante el juez De Jorge. Así, mantendrá las acusaciones que vertió sobre el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales en su declaración previa a la denuncia interpuesta por la Fiscalía, que dio origen al procedimiento. Cabe recordar que el juez investiga a Rubiales como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de coacciones que también imputa al exseleccionador nacional Jorge Vilda, al director deportivo de la Selección, Albert Luque, y el director de Marketing de la RFEF, Rubén Rivera.

«En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (...) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera», reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes. Y añadió: «En ningún momento fue consentido. No me sentí respetada, no se me respetó ni como jugadora ni como persona. Yo estaba viviendo algo histórico y pensé que algo así iba a acarrear consecuencias. Yo no hice nada para encontrarme con esa situación», aseguró Hermoso sobre la acción vivida en la final de Sídney.

Por su parte, Rubiales defendió ante el juez que el beso fue una «muestra de afecto» que se produjo de forma «natural», a la luz de «millones de ojos» y que fue «con consentimiento». A preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una «celebración totalmente extraordinaria», que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió «con consentimiento».

Medidas especiales

La declaración de hoy no será como la de los otros implicados en el caso ya que contará con una protección especial de la denunciante. La futbolista se ha acogido al Estatuto de la Víctima y pidió al juez una serie de medidas que su declaración -está citada hoy a las 10:00- se realice con la máxima protección a su intimidad y dignidad. A través de un escrito -que adelantó en exclusiva OK Diario- su abogado, Ángel Echeverría, solicitó que Jenni Hermoso declarase sin "exposición pública". Y según este medio la Audiencia Nacional ha aceptado la petición y ya ha dispuesto medidas especiales para que la declaración de la futbolista se mantenga a salvo de los medios.

«En atención al impacto mediático e interés social del asunto, les trasladamos la voluntad de la Sra. Hermoso de preservar al máximo su intimidad, dignidad y exposición pública en las futuras actuaciones que tenga que realizar en la sede judicial habilitada al efecto», señala este escrito de la defensa de la futbolista dirigido al juez.

El abogado de la futbolista también alerta de que su declaración tiene un impacto mundial y podrían producirse concentraciones de detractores o partidarios de la futbolista y también de medios de comunicación que "someterían a Hermoso a una presión social no deseada, revictimizándola en un momento crítico como es tener que revivir en sede judicial el asunto que se investiga".

El juez ha tomado en consideración el escrito de la defensa y, según adelanta OK Diario, se se va a habilitar una sala anexa para su declaración y se podrán todos los medios para que la futbolista pueda esquivar a los periodistas a su llegada a la Audiencia. Fuentes del juzgado aseguran que "se va a habilitar la sala de arriba en vez del lugar conocido como la pecera, que es donde habitualmente se celebran estas vistas. Gracias a declarar en esta sala más amplia, acudirá al edificio principal esquivando a los periodistas, que tendrán que colocarse tras las vallas de la calle situadas en el edifico anexo”.

El juez también ha dictado una resolución en la que señala que no se van a distribuir ni las imágenes ni el audio de la declaración de Jenni Hermoso para evitar filtraciones, algo que ya exigió su equipo legal cuando salió a la luz su declaración ante la Fiscalía.