Jennifer Lopez tiene claro cómo llevar la tendencia 'cowgirl' en invierno con un look de padre

Jennifer Lopez sigue disfrutando de las vacaciones de Navidad en familia, y en la nieve en Aspen. O lo que es lo mismo, nos sigue dejando estilismos para copiar si nos vamos a escapar a esquiar en estos últimos días del año. A cualquier amante de la nieve le encantaría colarse en el armario de Jennifer Lopez este invierno, puesto que en los últimos días está siendo la más fashionista de las pistas de esquiar a través de sus esenciales. Por lo menos, a nosotras nos cautiva cada vez que vemos a la artista en un robado de street style, demostrando su buen gusto por la moda más allá de las tendencias del momento. Como las UGG de plataforma que combinó con los vaqueros rotos que mejor sientan o las botas de pelo para convertirse en la reina del 'après-ski'. Pero, esta vez, ha marcado tendencia con el look 'cowgirl'.

O lo que es lo mismo, Jennifer Lopez nos ha enseñado cómo lucir un estilismo 'cowgirl' en invierno, con un look de padre. La era country ha comenzado definitivamente para Beyoncé. La que es comprendida como la auténtica diva tejana lanzó ayer su octavo álbum, Cowboy Carter, en todo este 2024 que vamos a terminar. Si todavía no has desempolvado ese sombrero de ala ancha que está escondido en lo más hondo del armario, la intérprete de Texas Hold ‘Em te invita a hacerlo animándote a que construyas con él una de las configuraciones que mejor acogerán esta primavera las amantes de los estilismos inspirados en el lejano Oeste. Y la cantante nos ha dejado claro como lucirlo hasta en la nieve.

El look de Jennifer Lopez. Gtres

El look de JLo al detalle

La cantante ha apostado por un nuevo estilismo en Aspen para marcar tendencia, con el nombrado sombrero cowboy, al que ha añadido un look invernal muy ancho, de esos que a nosotras nos gusta llamar de padre. Jersey de cuello alto, sobrecamisa azul, vaqueros muy anchos, y las botas de montaña más bastas.

Así que ya sabes, si vas a terminar el año en la nieve, los looks de Jennifer Lopez en Aspen son toda la inspiración que necesitas.