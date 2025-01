De Nicole Kidman a Selena Gómez o Ariana Grande, los mejores looks de las estrellas de Hollywood en el festival internacional de cine de Palm Springs

En Estados Unidos las Navidades ya se han terminado (allí no se celebran los Reyes Magos) y eso solo puede significar una cosa, la temporada de premios ha vuelto por todo lo alto. Y ya sabéis que no hay nada que nos guste más que analizar los mejores looks de una alfombra roja, ya sea a nivel nacional o internacional. Con todos los focos puestos en los Globos de Oro 2025 que se celebrarán la madrugada del domingo 5 de enero (horario español) algunas de las estrellas de Hollywood más importantes han querido dejarse ver días después del comienzo del año en la 36.ª edición del Festival Internacional de Cine de Palm Springs (California). Por lo que hemos visto en redes, esta gala ha sido el escenario perfecto para que algunas de nuestras estrellas favoritas se hayan reencontrado con sus compañeros de reparto y felicitarse el año con sus mejores galas. Desde Angelina Jolie con su hija Zahara a Nicole Kidman y su abrazo viral con Ariana Grande o Selena Gomez, esta ceremonia de premios, antesala de los Globos de Oro lo ha tenido todo, y como no podía ser menos, increíbles lookazos en la alfombra roja.

A continuación hacemos un repaso de los mejores looks de las estrellas de Hollywood en el festival internacional de cine de Palm Springs.

36th Annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala - Arrivals Invision Agencia AP

Angelina Jolie con vestido negro satinado con escote halter, un diseño muy favorecedor gracias al drapeado delantero y líneas sencillas y holgadas con el que deja claro que lo sencillo también puede triunfar en las alfombras rojas.

The 36th Palm Springs International Film Festival Awards Night Gala NINA PROMMER Agencia EFE

Nicole Kidman con un vestido que nos recordaba a la figura de una sirena. Compuesto por un top rígido en tonos metalizados que simulaban las escamas de estas criaturas fantásticas, por su parte la falda en un azul noche satinado terminaba en una larga cola, que la coronó sin duda como una de las mejores vestidas de la noche.

36th Annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala - Arrivals Invision Agencia AP

Selena Gomez nos dejó una lección de estilo en la que nos confirma que los trajes también son para las alfombras rojas y los eventos más exclusivos. La actriz se enfundó en un traje blanco de Ralph Lauren con chaleco y corbata incluidos.

The 36th Palm Springs International Film Festival Awards Night Gala NINA PROMMER Agencia EFE

Ariana Grande, una de las grandes protagonistas de la noche por su papel en 'Wicked'. Nos dejó boquiabiertos con un vestido de silueta globo y acabado metalizado con palabra de honor que combinó con unos zapatos a juego.

36th Annual Palm Springs International Film Festival Awards Gala - Press Room Invision Agencia AP

Zoe Saldana apostó por el color más tendencia del 2024, el burdeos, y que según intuimos continuará su reinado en este 2025. Un diseño asimétrico con una caída de lo más sexy y un bajo de lo más brillante con lentejuelas superpuestas en azul noche.

Estos han sido solo algunos de los looks con los que las estrellas de Hollywood han dado la bienvenida a la temporada de premios en 2025, y si te has quedado con ganas más, no te preocupes, los Globos de Oro están a la vuelta de la esquina y aquí estaremos nosotras para contártelo todo sobre los mejores looks de la noche.