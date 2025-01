El jersey de rombos gris de Eva González que todas las chicas pijas de Madrid y Sevilla llevan sin parar este invierno

Por problemas meteorológicos, es decir, la lluvia, la tan esperada cabalgata de Reyes que tradicionalmente tiene lugar en la tarde del 5 de enero ha tenido que ser adelantada en numerosos lugares de España, entre ellos Mairena de Alcor (Sevilla) el pueblo de Eva González. Y ni la presentadora ni su hijo han querido perderse este momento tan especial en el que sus majestades los Reyes de Oriente recorren las calles de nuestro país. Eva González fue una de las encargadas de cerrar el 2024 en Antena 3 en el programa previo a las campanadas con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, para una ocasión tan especial, la presentadora andaluza confío en el reconocido diseñador de alta costura Alejandro de Miguel, quien ha creado un vestido exclusivo cargado de detalles únicos. Confeccionado en crepe de seda blanco y bordado a mano con canutillo de cristal, refleja la elegancia y la sofisticación que caracteriza tanto a Eva González como a la ciudad de Sevilla. El vestido destaca por su silueta impecable y las icónicas hombreras que se han convertido en sello del diseñador manchego. Para completar el look Eva acompañó el vestido con una majestuosa capa con capucha, confeccionada en el mismo tejido que el diseño, que ha servido de abrigo para los pases de exterior durante la gala, que fue rodada en el Palacio Pilatos de la capital bética.

Mucho más casual la hemos visto en la cabalgata de Reyes de ayer, donde la presentadora andaluza nos ha sorprendido llevando la tendencia por excelencia que todas las chicas pijas tanto de Madrid como Sevilla están llevando sin parar este invierno y que vuelve con más fuerza si es posible en este 2025. Estamos hablando de los jerséis de rombos, y si puede ser en gris o camel mejor, el de Eva González es en gris y no nos puede gustar más. Los jerséis de rombos han sido una de las prendas más vistas en 2024, y su reinado no parece tener fin en 2025. Este estampado clásico, que evoca el estilo preppy de los años 80, ha regresado con un aire renovado, convirtiéndose en un básico imprescindible en los armarios de las chicas más pijas tanto para looks informales con vaqueros como para conjuntos más arreglados con faldas mini de tablas.

Eva González con jersey de rombos gris. Gtres

Eva González lo ha combinado de manera impecable, demostrando que los básicos también pueden ser tendencia. Su jersey en tonos grises, que juega con una paleta neutra ideal para los meses más fríos, lo ha conjuntado con unos jeans flare, una de las siluetas más favorecedoras y en auge. Este tipo de vaquero, con su corte ajustado hasta la rodilla y campana en el bajo, alarga visualmente las piernas. Para completar el look, Eva añadió unas zapatillas deportivas blancas con detalles plateadas, una gorra negra y una cazadora acolchada en tono plateado.