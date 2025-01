Los pantalones ejecutivos, anchos y cómodos perfectos para la vuelta a la oficina en enero

No sé vosotros, pero nosotras solamente tenemos la mente ocupada en la vuelta a la oficina. Y no vamos a mentir, hemos echado de menos esa sensación tan común de pasarnos la noche de antes pensando en cómo vestir para ir al trabajo. Nosotras ya estamos de vuelta a la redacción, pero si tú todavía no y estás buscando constante inspiración para convertirte en la empleada más moderna del mes, la clave de estilo se basa en dar con los pantalones ejecutivos, anchos y cómodos. Durante este 2024 hemos comentado un sinfín de posibilidades de cómo vestir en la oficina saliendo de nuestra zona de confort, como con las últimas tendencias en calzado o con sudaderas, pero manteniendo el punto elegante que requiere. Ahora, centramos toda nuestra atención en los distintos modelos de pantalones que son perfectos para la vuelta al trabajo después de las vacaciones de Navidad.

Al cambiar de año, las tendencias se someten a sobrevivir o no. En el caso de los pantalones ejecutivos, seguirán siendo un todoterreno este 2025 al que recurriremos constantemente para beneficiarnos de su máxima comodidad, sin renunciar al buen estilo. Concretamente, veremos aquellos que cuentan con la pernera ancha que ayudan a crear el efecto óptico de 'piernas infinitas' y a estilizarlas. Asimismo, tienen la misma funcionalidad que los vaqueros básicos de fondo de armario, puesto que han llegado al punto de que los combinamos con cualquier otra pieza de vestir. Desde con jerséis de punto y bailarinas para crear un estilismo acogedor y calentito hasta con camisas y mocasines para las ocasiones más formales. Ahora más que nunca es un momento óptimo para seleccionar todos los pantalones ejecutivos y cómodos más bonitos y favorecedores con los que volver este enero al trabajo. Tras una temporada agitada en la que no hemos parado de reunirnos con nuestros familiares o amigos o de disfrutar de las comidas de Navidad, solamente pedimos comodidad para no preocuparnos de nada durante la jornada. Y como nos gusta facilitar la tarea de nuestras lectoras, hemos reunido los ocho pantalones ejecutivos, anchos y cómodos para la vuelta del trabajo en enero.

Pantalón al estilo bermudas, de Zara (30 euros)

Pantalón al estilo bermudas. Zara

Pantalón de efecto satinado, de Mango (60 euros)

Pantalón de efecto satinado. Mango

Pantalón de vestir con cinturón, de H&M (25 euros)

Pantalón de vestir con cinturón. H&M

Pantalón palazzo, de Benetton (80 euros)

Pantalón palazzo. Benetton

Pantalón de estampado de cuadros, de Cortefiel (36 euros)

Pantalón de estampado de cuadros. Cortefiel

Pantalón elástico, de Simorra (98 euros)

Pantalón elástico. Simorra

Pantalón de vestir, de Pull&Bear (26 euros)

Pantalón de vestir. Pull&Bear

Pantalón con pliegues, de Massimo Dutti (80 euros)

Pantalón con pliegues. Massimo Dutti

Las marcas de moda españolas siempre guardan stock con los pantalones de vestir que nunca pasan de moda y siempre funcionan para ir a trabajar. Si todavía te quedan días para regresar y no sabes cómo triunfar con tu estilismo, repasa estos modelos que no te harán desentonar nunca.