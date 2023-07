Joyas religiosas: la tendencia que arrasa entre las nuevas generaciones (y Tamara Falcó)

Aunque hace menos de una semana de su esperadísima boda, preboda y post boda en El Rincón y El Ritz con Íñigo Onieva, no podemos pensar en joyitas religiosas sin hacerlo, automáticamente, en Tamara Falcó. La hija de Isabel Preysler no solo tiene su propia colección de joyas con Tous en homenaje a la Virgen María, también se apoyó en la marca para diseñar las joyas que le acompañaron al altar, decorando los dos vestidos de Carolina Herrera que Wes Gordon le diseñó en Nueva York (al igual que hizo Eugenia Mrtínez de Irujo, desafiando al protocolo con un vestido blanco roto de Teresa Helbig, decorado con piezas de su colección con la firma de joyería). Sintamos devoción por la religión, al igual que la marquesa de Griñón, o no, lo que es indiscutible es que este movimiento cada vez está más en auge. Las influencers conservadoras como la reina de las redes, Victoria Federica, María Pombo (que se fue de su agencia de representación, Soy Olivia, por el creciente protagonismo de la anterior, al igual que Laura Matamoros), sus hermanas o María García de Jaime y Tomás Páramo, están conquistando a todas las generaciones en los últimos tiempos.

Además, al aumentar la importancia que damos a las joyas a la hora de completar nuestros looks, ha aumentado también la presencia de motivos eclesiásticos en las mismas. Las joyas religiosas llenan escaparates, webs de joyerías y tiendas de accesorios y, ya sea por moda o por creencias, casi todas nosotras tenemos un anillo, colgante, pulsera, tobillera... con este significado. Aunque podemos tender a pensar que una joya religiosa solo puede completar un look con el que acudir a una ceremonia litúrgica, lo cierto es que es un complemento muy versátil y, al igual que cualquier otra joya, nos puede acompañar desde una tarde con amigas hasta un evento o fiesta nocturnos. Si aún no la tienes, no te preocupes, hemos hecho una selección de joyitas religiosas para que, independientemente de lo fuertes que sean tus creencias e ideologías, te sumes a la tendencia más conservadora de la temporada, aportando a tus estilismos un toque de dulzura y de simbología muy especial.

Colgante Virgen del Carmen turquesa, de Casilda Finat FM (24,75€)

Pulsera personalizada con cruz de esmalte, de Merci Maman (59€)

Colgante acabado en oro 18kt cruz piedra verde, de Vidal Vidal (52€)

Pulsera cruz de nácar y cordón, de MG Atelier (15€)

Colgante Blessed, de Le Petite Marie (24,90€)

Pulsera Marduk decenario azul de plata, de El Corte Inglés (10,50€)

Collar cruz con baño de oro rosa 18kt sobre plata y espinelas y rubí motif, de Tous (85€)

Sean cuáles sean tus creencias, este verano no vas a poder resistirte a la tendencia más conservadora y vas a hacerte con una joyita religiosa (o alguna más) para completar tus looks al más puro estilo de Tamara Falcó.