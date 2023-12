Kate Middleton apuesta por un 'total look' en blanco de jersey y pantalón ancho combinado con abrigo midi para el concierto navideño en la Abadía de Westminster

No tenemos ninguna duda de que Kate Middleton es una de las royals que mejor tiene un buen fondo de armario para sobrevivir al mes de diciembre. Y es que esta vez, nos ha dado una lección de moda más para saber vestir elegante y acorde con las tendencias. Pues bien, la princesa de Gales ha acudido al concierto navideño de villancicos que organiza con The Royal Foundation Centre for Early Childhood en la Abadía de Westminster junto con el Príncipe Guillermo y sus tres hijos: George, Charlotte y Louis. La royal ha apostado por un total look en blanco de jersey de cashmere y pantalones de tiro alto muy anchos de Holland Cooper combinado con abrigo midi súper calentito. Sin olvidarnos del mini bolso, de la marca Strathberry, los tacones de salón en nude y sus confiados pendientes franceses, los Magic Alhambra de Van Cleef & Arpels. Un estilismo que nos ha recordado al mítico traje en blanco que recientemente ha llevado la Reina Letizia en su cita con el periodismo. O, el que ha lucido la Princesa Leonor en su jura de la Constitución.

Indiscutiblemente, Kate Middleton sabe cómo vestir para cada ocasión y no ha podido elegir un look más perfecto para dar comienzo a la Navidad. Pues estamos hablando de tres piezas que todos tenemos en nuestro vestidor, porque son básicas, calentitas y siempre funcionan para cualquier momento. Desde para asistir a la cena de Nochebuena hasta para ir a trabajar con un estilo minimalista. En definitiva, la actual princesa de Gales está siguiendo el mismo camino que Lady Di, una it girl de los años 80 y 90, para convertirse en toda una experta en moda. Y, una vez más, ha demostrado que es una de las royals europeas más elegantes y sofisticadas.

Royals attend 'Together at Christmas' carol service at Westminster Abbey ANDY RAIN EFE

Kate Middleton ha elegido un total look en blanco de lo más acertado para demostrar que cuanto más sencillo es un outfit, más posibilidades se tiene de triunfar. Por lo que, lo único que pedimos a diciembre es vestir como la princesa de Gales para ser la mejor vestida en todas nuestras comidas y cenas de Navidad.