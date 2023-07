Tamara Falcó es la jefaza de su preboda en el Ritz con un traje blanco diseñado por ella misma

Tamara Falcó se pone el traje y se viste de blanco para su preboda.Oficialmente ha empezado la cuenta atrás para laboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva,y es que a poco menos de 24 horas para que se celebre la gran boda del año, los novios ya están celebrando lapreboda en el Hotel Ritz de Madridrodeado de familiares y amigos. Lapreboda de Tamara Falcó e Íñigo Onievaen este lujoso hotel de la capital constará de un simple cocktail informal con un toque muy andaluz, un grupo sevillano interpretará cuatro temas especiales elegidos por los prometidos con sumo cuidado. Concretamente, Así es la vida señalaba estos temas: ‘De Triana a Nueva York’, de Manuel Linares; ‘Vivir sin aire’, de Maná; ‘A mi manera’ y ‘Pídeme’, de Raya Real. Y según ha desveladoJulio José en el programa de 'Ahora Sonsoles'esta misma tarde, también se espera que él cante. El que ya está confirmado que no asistirá a la boda es Enrique Iglesias. Pero nosotras nos quedamos con el lookazo que se acaba de marcar Tamara Falcó como toda una jefaza con este traje blanco de su colección.

Para su última noche de soltera, Tamara Falcó ha optado por vestirse de novia con traje con un diseño de su última colección capsula de TFP para Pedro del Hierro. El traje de chaqueta blanco compuesto por un pantalón ancho de tiro alto y detalle de jaretas en cintura y la blazer crop con cuello solapa y manga larga, las hombreras marcadas y por lo poco que podemos ver por las imágenes a la entrada del Hotel Ritz, Tamara Falcó lo ha combinado con una blusa satinada de escote desbocado y un moño bajo que tanto favorece a la marquesa.

El look de Tamara Falcó en su preboda. GTRES

No solo hemos visto el look de la novia, también Íñigo Onieva que ha llegado con un look muy casual con vaqueros, camisa y americana.

Íñigo Onieva en su llegada a la preboda. GTRES

Pero nosotras nos quedamos también con loslooksde las invitadas a estapreboda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, entre ellas la hermana del novio,Alejandra OnievaoVicky Martín Berrocalque no se han querido perder esta celebración previa. Recordamos que mañana Tamara Falcó lucirá dos vestidos de novia en su boda, el de la ceremonia, clásico y blanco, para luego cambiarse para el banquete por uno a todo color. ¿Será rosa 'Barbie'? ¡Qué ganas de ver todos los detalles.