10 americanas de Zara que son perfectas para combinar con jeans rectos y marcarte un look a lo Lady Di

Indiscutiblemente, Lady Di sigue siendo un icono de la moda para muchas expertas en tendencias y amantes de ellas. Pues se le considera una referente a la hora de vestir de manera casual, desenfadada o sofisticada. Desde la obsesión que nos ocasionó con sus blusas de cuello babydoll hasta sus combinaciones de leggings ciclistas con sudaderas oversizes. Sin embargo, una de las prendas que desde hace tiempo hemos incorporado en nuestro armario, gracias a la royal, es la americana y en todas sus facetas. Pues no existe un outfit en el que no tengamos la oportunidad de añadirle una buena blazer y, de esta manera, elevar tu look. Sobre todo, hemos visto brillar a la antigua Princesa de Gales con americanas de doble abotonadura y, también, con fit estructurado, tanto para acontecimientos reales como para sus looks de streetstyle (de los más imitados). No obstante, hemos sido testigos de otros de sus estilismos en los que ha lucido americanas con diferentes texturas, cortes o colores. Y combinadas con faldas o jeans rectos, pero se tratan de outfits que han marcado un antes y un después en el sector de la moda.

No cabe duda que las americanas son una pieza básica y esencial para tus looks de otoño e invierno. Y no solamente las expertas en moda e influencers son las que más recurren a ellas, sino que cualquier persona debe tener como mínimo una en su armario ante cualquier emergencia indumentaria. Pero, si no es así, ahora es el momento de investigar cuál será tu favorita durante esta temporada para que te la guardes en tu lista de deseos del Black Friday. Zara es una de las marcas españolas líderes en lanzar modelos de americanas que no pasan desapercibidas por la buena calidad en relación con el precio. De manera imprescindible, deberías invertir en una blazer estructurada en colores básicos, como negro, blanco, camel y gris. No obstante, si quieres conseguir un look a lo Lady Di te recomendamos que también te hagas con un color suave, como el rosa bebé. Asimismo, otra propuesta de americana que debes tener sin falta (y, sobre todo, para estas bajas temperaturas) es la protagonizada por el tejido detweed con influencias de Chanel o de lana para estar calentita en invierno. Y para tus momentos de fiesta o formalidad, siempre te funcionará la decorada con botones dorados o la confiada de terciopelo o de raya diplomática.

1. Americana de tweed, de Zara (40 euros)

Americana de tweed. Zara

2. Americana básica en negro, de Zara (40 euros)

Americana básica en negro. Zara

3. Americana básica en rosa, de Zara (50 euros)

Americana básica en rosa. Zara

4. Americana básica en camel, de Zara (50 euros)

Americana básica en camel. Zara

5. Americana básica en blanco, de Zara (56 euros)

Americana básica en blanco. Zara

6. Americana básica en gris, de Zara (50 euros)

Americana básica en gris. Zara

7. Americana de lana, de Zara (50 euros)

Americana de lana. Zara

8. Americana con botones dorados, de Zara (50 euros)

Americana con botones dorados. Zara

9. Americana de terciopelo, de Zara (100 euros)

Americana de terciopelo. Zara

10. Americana de raya diplomática, de Zara (90 euros)

Americana de raya diplomática. Zara

En Zara puedes encontrar muchas versiones de americanas perfectas para combinar con vaqueros rectos e imitar los estilismos míticos de Lady Di. Sin ninguna duda, te servirán para aquellos días en los que no sabes cómo vestirte.