Kate Middleton reaparece con un look de Givenchy y la tiara de Lady Di: su gran regreso a la escena real tras la enfermedad

La princesa de Gales ha vuelto a las cenas de gala. Y lo ha hecho por todo lo alto, acaparando todos los flashes en el banquete de Estado ofrecido por el rey Carlos III y la reina Camila en honor al presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte. En su primer look de gala tras casi dos años de ausencia por motivos de salud, Kate Middleton ha confiado en la moda francesa, pero con sello británico, y ha recuperado una de las joyas más simbólicas de la Corona: la tiara favorita de Lady Di.

Momento histórico para los Windsor la visita de Estado del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera dama, Brigitte Macron, a Reino Unido, pues es el primer viaje de esta índole que hace un jefe de Estado con el rey Carlos III en el trono. Este look marca no solo el regreso estilístico de Kate Middleton, sino también su reaparición en los grandes eventos de la realeza, de los que había estado apartada desde hace casi dos años. Su presencia, junto al príncipe Guillermo, ha generado una enorme expectación, y su look no ha defraudado.

Un vestido histórico: Givenchy con acento británico

Para esta cita tan especial en el castillo de Windsor, Kate ha apostado por un diseño de Givenchy, la firma francesa que hasta ahora no había llevado en actos oficiales. El motivo de esta elección va mucho más allá de la diplomacia: la actual directora creativa de la maison es Sarah Burton, la misma diseñadora que firmó su vestido de novia cuando estaba al frente de Alexander McQueen.

La conexión es evidente: Francia y Reino Unido unidos en un mismo look. Kate ha estrenado un vestido de noche de crep de seda rojo oscuro, con fruncidos en el cuerpo y una elegante capa que cae desde los hombros, aportando movimiento y solemnidad. Una elección impecable, sofisticada y cargada de intención en una velada marcada por el simbolismo político y personal.

El regreso de la tiara más emblemática

Rematando el look, la princesa de Gales ha recuperado la tiara Cambridge Lover’s Knot, una pieza histórica que perteneció a la reina María y que fue un regalo de bodas de Isabel II a Diana de Gales. Aunque Lady Di no la usó el día de su boda, la convirtió en uno de sus accesorios más reconocibles. Compuesta por 19 arcos de diamantes y 38 perlas en forma de lágrima, esta tiara representa un poderoso guiño a su suegra y un símbolo de continuidad en la familia real.

De Dior por la mañana a Givenchy por la noche, la princesa de Gales ha demostrado, una vez más, que domina a la perfección el lenguaje diplomático de la moda.