De Lily Collins a Katy Perry: los looks de los Breakthrough Prize Awards que inspirarán a las invitadas de primavera

Nunca encontramos erróneo comentar una alfombra roja de un evento de categoría, puesto que nos ayuda a ser más eficaces en la selección de looks de invitada. Y está más justificado en estos momentos, puesto que comienza la temporada oficial de bodas, bautizos y comuniones de primavera. No podíamos perder la oportunidad de analizar, así como de comentar la alfombra roja de los Breakthrough Prize Awards celebrada en The Barker Hangar de Santa Mónica. Esta vez no nos centramos en la cinematografía ni tampoco en la música, sino que nos desplazamos a otro sector totalmente distinto. Se trata de los galardones más importantes que premian los avances científicos del último año en tres distintas categorías: Matemáticas, Ciencias de la Vida y Física Fundamental.

Como es de costumbre, las celebridades más reconocidas han asistido a este evento de relevancia demostrando una vez más el exquisito gusto que tienen con la moda. Glamurosos, impactantes, elegantes e inspiradores. Así han sido todos los estilismos de personalidades del calibre como Lily Collins, Paris Hilton, Kate Hudson o Gwyneth Paltrow, donde el vestido de corte largo se ha convertido en el esencial en esta alfombra roja (y como también suele ocurrir en las demás). Todas ellas han han escogido estilismos de colores neutros, como blanco o negro, así como adornados con lentejuelas, perlas o apliques joya que consiguen ser distintivos y convertirse en las celebridades mejores vestidas de los Breakthrough Prize Awards. A continuación, repasamos todos los looks de las invitadas de una velada que pone de relieve la ciencia.

Los looks glamurosos, elegantes e inspiradores de las invitadas a los Breakthrough Prize Awards

Kate Hudson se decantó por un vestido naked semitransparente repleto de lentejuelas que lo convertía en toda una joya. Lucía un escote bardot, mangas acampanadas y vuelo sutil para dar movimiento al look.

Kate Hudson. Gtres

Lily Collins fue fiel a su estilo con un vestido largo en negro, con escote palabra de honor y falda semitransparente descordada con vuelos, perlas y frunces.

Lily Collins en los Breakthrough Prize Awards. Gtres

Paris Hilton de lo más glamurosa con un vestido largo repleto de brillos con mangas transparentes a modo de capa junto con choker plateado.

Paris Hilton. Gtres

Lizzo se empoderó con un maravilloso vestido ajustado y fruncido en rojo con doble falda plisada con cola sutil. Lo acompañó con guantes altos al tono y un maquillaje de lo más impactante en rojo, así como un hairstyle de efecto mojado.

Lizzo. Gtres

Jessica Chastain de lo más sobria con un elegantísimo vestido largo blanco con apliques joya. Con cuello a la caja, detalle en cut-out, ribetes de pedrería y espalda descubierta alcanzó a ser una de las celebridades con mejor gusto.

Jessica Chastain. Gtres

Zoe Saldaña utilizó el color más tendencia del momento, como es el Mocha Mousse, para deslumbrar con un vestido de escote bardot, mangas ligeramente acampanadas y falda con abertura frontal que acompañó con zapatos de tacón al contraste.

Zoe Saldaña. Gtres

Katy Perry no dudó en ser la más creativa con un vestido de lentejuelas en plateado ajustado. Llamó la atención por su escote combinado entre asimétrico y halter, detalles de cut-out y capucha al tono.

Katy Perry. Gtres

Gwyneth Paltrow se coronó como una de las invitadas más elegantes con un precioso vestido sobrio en blanco. Con escote palabra de honor, ajustado a su silueta y falda con volante sutil y una cola fluida.

Gwyneth Paltrow. Gtres

Salma Hayek conquistó la alfombra roja con un vestido bohemio en negro, también. Un diseño con transparencias confeccionado con materiales ligeros y fluidos que consiguen una caída holgada que combinó con joyas acabadas en oro dorado y sandalias de plataforma al tono.

Salma Hayek. Gtres

De nuevo, los looks de la alfombra roja de los Breakthrough Prize Awards nos inspiran para seleccionar los vestidos de invitada perfectos para bodas de día o de noche.