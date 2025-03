La confesión más dura de Gwyneth Paltrow: "Bebía todas las noches" mientras las llamas se acercaban

Ni siquiera hoy se puede dar el balance exacto de los daños causados por los incendios que se extendieron sin control en enero en Los Ángeles. Heridos, muertos, evacuados y destrucción formaron el paisaje cotidiano para sus habitantes.Gwyneth Paltrow ha tenido la valentía de compartir cómo se sintió y en su relato destaca una frase impactante: "Bebía todas las noches".

Fue su modo de tratar de contener la ansiedad que le invadía mientras observaba cómo los incendios de California avanzaban arrasando a su paso todo cuanto encontraban. Usaba el alcohol como forma de "medicarse" durante la devastación. La fundadora de Goop, de 52 años, vive, junto a su marido Brad Falchuk, en una mansión de 4,9 millones en Montecito, el exclusivo barrio de California donde residen también Meghan Markle y el príncipe Harry. Ni los duques de Sussex ni ellos tuvieron que ser evacuados ni sus propiedades se vieron afectadas.

La actriz Gwyneth Paltrow / Foto: Gtres larazon

Era el terror de las llamas y la incertidumbre lo que le provocaron a la actriz un fuerte estrés que le acabó pasando factura, según le confesó a la obstetra y ginecóloga Mary Clare Haver, puesto que cree que el consumo ha exacerbado los síntomas de la menopausia que creía tener ya controlados. "Creo que bebía todas las noches. Estaba medicándome", dijo durante un episodio reciente del podcast de Goop. No obstante, reconoció que, a estas alturas, la calma ha llegado a su vida y ha podido dejar el hábito del alcohol a tiempo. "Ya no bebo mucho. Tal vez tome una copa por semana".

Para su tranquilidad, la doctora Harver, a la que consultó, le indicó que los efectos secundarios que ha vuelto a experimentar después de este episodio de estrés y malos hábitos son reversibles y normales. "Muchos de mis pacientes dicen lo mismo. Se dieron cuenta espontáneamente de que habían reducido el consumo de alcohol o simplemente lo habían dejado porque no valía la pena. No se recuperan de la misma manera. El alcohol permanece en nuestro organismo durante mucho más tiempo", le dijo.

Gwyneth Paltrow. Gtres

La desesperación de Paltrow y su familia fue mayor al comprobar que muchos de sus seres queridos lo habían perdido todo. "Había noches en las que mi ansiedad... pensaba que significaba: Oh, no vas a poder dormir porque no tienes suficiente progesterona o lo que sea. Me despertaba y me invadía la ansiedad, algo que nunca había sentido en mi vida. Me quedaba acostada pensando en cada error que había cometido, en los sentimientos de cada persona a la que había herido, en todo lo malo, ya sabes, y me quedaba despierta como seis horas. Era una locura".

Paltrow comenzó a buscar casas en la zona en 2015, apenas un año después de separarse del líder de Coldplay, Chris Martin, con quien tiene una hija, Apple, de 20 años, y un hijo, Moses, de 18. Encontró una "casa destartalada con mucho potencial", de la que rápidamente "se enamoró". Pagaron 4,9 millones de dólares por la propiedad en 2016 y rápidamente procedieron a demoler la casa existente, dando paso a una enorme "mansión ecológica" que tardó alrededor de siete años en completarse.