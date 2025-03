De Leire Martínez a Melody, los mejores looks de la alfombra roja de los premios Cadena Dial en Tenerife

Mientras en Madrid caía la tormenta perfecta, en Tenerife también diluviaba mientras se celebraba la música un año más. Cadena Dial ha celebrado la 29º edición de sus reconocidos galardones en el Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, por décimo año consecutivo, y con Leire Martínez estrenando su nuevo look como presentadora de la noche. Porque la moda y la música, siempre van de la mano.

Pero no solo hemos visto a Leire, también a Melody, Paula Vázquez, o Chenoa, que han derrochado moda y glamur sobre esta alfombra roja en Tenerife. Ni el aguacero que ha descargado sobre la isla ha logrado deslucir el tradicional desfile de estrellas por una alfombra roja que tuvo que ha tenido que trasladarse al interior para que los looks no acabaran pasados por agua. Pero ni eso ha arruinado los estilismos de nuestras celebrities y cantantes patrias, que han protagonizado, como no podía ser de otra manera, la alfombra roja previa a la gala.

Los mejores looks de la alfombra roja de los premios Cadena Dial

Leire Martínez con vestido de negro de corte sirena

Leire Martínez. Gtres

Melody con un vestido ceñido con bordados en brillos de "espinas y rosas", que diría su canción

Melody Gtres

Eva Amaral con mini vestido rojo con volantes en la mangas de Encinar Brand

Amaral. Gtres

Paula Vázquez con mono fucsia de Vera Wang para Pronovias

Paula Vázquez. Gtres

Chenoa con top y pantalón de Mario Salafranca

Chenoa Gtres

Una velada, que además de música y moda, ha mantenido su compromiso social colaborando con ‘TeidELA’, una organización sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y ofrecer apoyo a sus familias.