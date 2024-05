Lola Lolita y Sofía Surferss revolucionan 'El Hormiguero' con sus looks más sexis que son perfectos para salir de fiesta

No era la primera vez de Lola Lolita en 'El Hormiguero', pero sí la de Sofía Surferss, y las hermanas Moreno lo han revolucionado todo, como hacen cada vez que van juntas a cualquier lugar. Y si no que se lo digan a Pablo Motos que aún debe estar recuperándose del programa de anoche. Las hermanas influencers han estado en el programa para hablar sobre cómo es su vida dedicada a las redes sociales, tanto los aspectos positivos, como los negativos. Nada más entrar en el plató, Sofía ha querido aprovechar su visita para hacer un llamamiento a todo el mundo, ya que l anoche del lunes perdió a uno de sus gatos y ha pedido el apoyo de todos para encontrarle. Obviamente, la entrevista ha empezado llorando, pero nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus estilismos que definen a la maravilla el estilo más sexy de las hermanas Morena, porque no solo Lola Lolita revoluciona todo a su paso, también Sofía Surferss.

Lola Lolita se ha sentado en el plató de 'El Hormiguero', acompañada por su hermana Sofía Surferss, para hablar de cómo está viviendo su gran momento profesional, y hablar de 'Lola Lolita Land'. Porque anoche la audiencia se dividía entre los que veían al Real Madrid en Champions, a Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open, o a Lola Lolita y Sofía en 'El Hormiguero'. Pero vamos a analizar sus estilismos como nos gusta hacer siempre, convertida en una de las mejores influencers del país, es el rostro de la Generación Z y ha llegado a encabezar la lista de los 100 mejores creadores de contenido de ‘Forbes’. Lola Lolita ha lucido un mini vestido de escotazo en negro con detalles de lazos joya en el bajo, un diseño de la firma Area que cuesta más de 800 euros, mientras que su hermana Sofía se ha decantado por un body metalizado y nos unos vaqueros de tiro bajo también en metalizado.

Unos estilismos de Lola Lolita y Sofía Surferss que seguro que todas sus seguidores más adolescentes le quieren copiar para salir de fiesta. Eso sí, la elegancia la dejamos para otro día, porque ya sabemos que no caracteriza el estilo de las hermanas Moreno.