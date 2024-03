De Paula Echevarría a Lola Lolita, los mejores looks de la alfombra roja de la gala de clausura del Festival de Málaga

El 2024 ha empezado por la puerta grande y es que, para todas las amantes de la moda, estos últimos meses han estado llenos de eventos en los que la moda y el cine han cobrado un gran protagonismo. Empezamos con todas las Semanas de la Moda, desde la colorida de la ciudad danesa pasando por la de Nueva York, sin olvidar la Mercedes Benz Fashion Week. Sin embargo, no podemos olvidarnos de las alfombras rojas, como la cita más importante que se dio en Valladolid el pasado 10 de febrero, Los Goya, dejándonos unos looks que no pasaron desapercibidos y que seguramente ha inspirado a muchas chicas y chicos a vestir de cara a ocasiones más especiales. Hoy, sábado 9 de marzo, se celebra la gala de clausura del Festival de Málaga. Arrancó el pasado 1 de marzo y, a lo largo de todos estos días, las actrices, actores, celebridades e influencers han desfilado a lo largo de la alfombra roja del Festival de Málaga con vestidos de ensueño y trajes de lo más originales, diferentes y muy elegantes, siendo una de las ediciones en las que la moda ha tomado gran protagonismo. La ciudad de Málaga ha respirado, durante esta semana, mucho arte, cultura y moda.

Este fin de semana las bajas temperaturas y las amenazas de lluvia hacen que quizá, la alfombra roja se traslade al Ayuntamiento de Málaga, según ha indicado la organización a través de sus redes sociales. Sin embargo, el Teatro Cervantes es el lugar donde se celebró la gala inaugural y también lo es en el día de hoy, la gala de clausura de esta edición, la número 27. Entre las invitadas a la gala tan especial, podemos destacar algunos de las tendencias que han predominado a lo largo de la alfombra roja, y es que, las transparencias, el color rojo y las prendas con mucho volumen han sido las tendencias escogidas por todas las actrices, celebrities e influencers. Desde el vestido rojo de Lola Lolita hasta el más pomposo con falda de tul de Paula Echevarría, pasando por el clásico vestido rosa de palabra de honor de Abril Cols.

Ágatha Ruiz de la Prada, con diseño de su propia firma

Ágatha Ruiz de la Prada GTRES

Paula Echevarría con joyas de Del Páramo Vintage Joyas vestido blanco con pedrerías

Paula Echevarría GTRES

Raquel Martinez con vestido azul

Raquel Martinez GTRES

Olivia Baglivi con vestido de Michael Costello y joyas de Del Páramo Vintage Joyas

Olivia Baglivi GTRES

Loreto Sesma con vestido de De la Cierva y Nicolás y joyas de Marina García Joyas

Loreto Sesma GTRES

Lola Lolita, con vestido rojo de cuello halter

Lola Lolita GTRES

Belén López con vestido de Andrew Pocrid

Belén López GTRES

Natalia Jiménez, con vestido negro con detalle en la espalda

Natalia Jiménez GTRES

Irene Ferreiro con vestido de Natalia Peró y joyas de Marina García Joyas

Irene Ferreiro GTRES

Rocío Camacho, con vestido burdeos

Rocío Camacho GTRES

Abril Cols con sandalias Pablo rojas de Martinelli X Redondo Brand

Abril Cols GTRES

Marta Díaz con vestido negro con pedrerías

Marta Díaz GTRES

Hedy Michel con sandalias Loren de Martinelli X Redondo Brand

Hedy Michel GTRES

Marina Rivers, con vestido burdeos

Marina Rivers GTRES

Félix Gómez con americana y pantalón esmoquin de Pedro del Hierro

Felix Gómez GTRES

Elena Sánchez, con vestido negro de pedrerías

Elena Sánchez GTRES

Nerea Barros con vestido negro de Pedro del Hierro

Nerea Barros GTRES

Verónica Díaz con vestido rojo de brillos

Verónica Díaz GTRES

Sara Fructuoso con vestido negro y maxi lazo

Sara Fructuoso GTRES

Estos han sido algunos de los mejores looks que han desfilado en la Gala de clausura del Festival de Málaga 2024, la edición número 27. Vestidos rojos, negros y en tonos rosas han sido los que han primado en este último día.