El look de básicos de Yolanda Díaz con top lencero para apoyar a Pedro Sánchez es el perfecto para ir a la oficina

Yolanda Díaznos ha vuelto a dejar un estilismo de esos que le podemos copiar perfectamente para ir al trabajo. Y lo ha hecho en en el Congreso de los Diputados para apoyar a Pedro Sánchez. Porque ya sabemos queYolanda Díaz al igual que Isabel Díaz Ayuso dos de las políticas que más siguen las tendencias y la moda, y esta vez ha salido su clásica blazernegra más ponible que aman todas las royals europeas para darle el toque más tendencia tendencia con un top lencero. La vicepresidenta del Gobierno de España es la clara ganadora de tener un fondo de armario cápsula y funcional para todos los días, en el que podemos observar camisas con lazadas, jerséis de punto o vaqueros de madre. Esta vez, lo ha hecho con un traje negro clásico al que le ha dado el toque de tendencia con un top lencero. El top lencero es el equivalente en verano a la clásica camisa blanca que solemos llevar el resto del año. Es fresco, favorecedor y su uso no está acotado solo a la noche. De día puede lucir igual de bien con unos vaqueros de talle alto y unos zapatos granny, con unos pantalones baggy y unas sandalias de pala, o con una falda midi y unas ugly sneakers. Siendo tantas sus posibilidades, Yolanda Díaz lo ha decidido combinar en este look elegante para ir al trabajo.

Y no está de más hacerse con un par de ellos porque se convertirán en el lienzo en blanco con el que articular multitud de outfits; perfecto para traje sastre, para darle vida a unos vaqueros, para completar una falda midi,... Sus posibilidades son muchas más de las que imaginamos y, para demostrártelo, este look de Yolanda Díaz con blazer negra en el Congreso para apoyar a Pedro Sánchez. Sí, ese que tiene unas características tan concretas como su hermano mayor, el slip dress: tirantes muy, muy finos, hechura ligeramente holgada que únicamente se ajuste (un poco) al pecho y un tejido que normalmente tendrá un sutil efecto brillante, incluso cuando no hay raso implicado en la ecuación y siempre nos recuerda a la estética de los años 90 y a Victoria Beckham.

Pleno del Congreso J.J. Guillén Agencia EFE

A pesar de que este top lencero podría considerarse un fondo de armario y no se trata de una novedad absoluta, llevaba varios años relegado a un segundo plano en favor de camisetas y camisas sastre de querencia masculina y Yolanda Díaz lo sabe.