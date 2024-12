El look boho de Eugenia Martínez de Irujo y el traje perfecto de Tana Rivera, es toda la inspiración que necesitas para lo que queda de 2024

Estos días nos han dejado una innumerable dosis de inspiración en estilo que podrás usar en lo que queda de Navidades o para tus eventos más sofisticados de 2025. Si el día de Nochebuena te hablábamos del vestido boho con transparencias de Eugenia Martínez de Irujo que iba a triunfar estas fiestas, hoy te desvelamos los outfits que tanto la Duquesa de Montoro como su hija, Tana Rivera eligieron para la cena navideña. Una lección de moda intergeneracional que combina el eclecticismo bohemio de la madre con la elegancia minimalista de la hija, demostrando que hay mil formas de brillar en una noche tan especial. Dos apuestas diferentes, pero igual de acertadas, que nos enseñan que el estilo no entiende de generaciones.

La cena de Nochebuena de estas socialités estuvo marcada por un contraste perfecto entre el espíritu bohemio de Eugenia y la sobriedad elegante de Tana. Madre e hija supieron sacar lo mejor de su estilo personal en una noche tan especial, ofreciéndonos dos lecciones de moda que bien podríamos aplicar en nuestros próximos eventos. Porque, si algo tienen en común sus looks, es que ambos son una declaración de intenciones y, sobre todo, de buen gusto.

Eugenia Martínez de Irujo

El look de Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Siempre fiel a su esencia, Eugenia Martínez de Irujo volvió a demostrarnos que su estilo boho-chic no tiene rival. Para esta ocasión, eligió un chaleco de plumas con detalles étnicos vintage de Custo Barcelona, una pieza que parece sacada directamente de los años dorados de la firma. El chaleco, con su textura única, fue la estrella de un look que completó con un vestido de escote halter plisado en negro, aportando movimiento y un aire sofisticado al conjunto. Como no podía ser de otra forma, la hija de la Duquesa de Alba añadió un toque de brillo con las joyas de su colección para Tous.

Tana Rivera

El look de Tana Rivera. @eugeniamartinezdeirujo

Por otro lado, Tana Rivera optó por la tendencia del tailoring que tanto hemos visto este año, pero con su propio giro elegante. Su elección fue un impecable traje de dos piezas de IQ Collection, la firma de Inés Domecq que tanto está triunfando entre las mujeres más sofisticadas de España. El conjunto, con un blazer negro de solapas blancas en contraste y pantalones rectos, fue un acierto total que destaca por su simplicidad y frescura. Tana demostró que, a veces, menos es más, y que un buen traje puede ser el aliado perfecto para cualquier celebración. Su look destila modernidad, pero sin perder ese toque clásico que lo hace eterno.

Eugenia y Tana han vuelto a demostrar que llevan el estilo en la sangre aunque cada una la intérprete de maneras diferentes. Eugenia y Tana nos regalaron en Nochebuena dos propuestas que, aunque distintas, son igualmente inspiradoras. ¿Te atreves a probar alguna de estas ideas para tus próximos eventos?