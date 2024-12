Eugenia Martínez de Irujo, y su hija Tana Rivera, vuelven a dar una lección de estilo español en homenaje a la Duquesa de Alba

Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera lo han vuelto a hacer, inspirarnos con estos looks de madre e hija que pueden ser perfectos para nuestras cenas de Navidad. Eugenia Martínez de Irujo presentó en Sevilla su nueva colección de joyas para la firma Tous, 'Eugenia by Tous', inspiradas en el cuadro de la Duquesa De Alba pintado por Goya, y no podía faltar flamenco, mucho arte, y su hija como gran apoyo. Si hace unas semanas en una cena de Navidad ya nos dejaron inspiración con sus estilismos, ahora lo han vuelto a hacer.

Para esta noche tan especial en homenaje a su madre, Eugenia Martínez de Irujo aposto por su diseñadora española favorita, Teresa Helbig. Un traje de la colección Primavera-Verano 2020 compuesto por una blazer torera con fajín y lentejuelas en las solapas junto a unos pantalones que contaban con los mismos detalles en los laterales que ha combinado con una blusa fruncida blanca con volantes en las muñecas y botines negros con plataforma, que son inspiración para las mujeres bajitas. Porque un traje de lo más elegante también se puede llevar con botines de plataforma.

Eugenia y Tana. @eugeniamartinezdeirujo

Mientras que su hija, Tana Rivera también apostó por su firma española favorita, IQ Collection. Tana apostó por una original chaqueta bicolor de la firma de Inés Domecq, a juego con el estilismo de su madre.