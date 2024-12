Hablemos del vestido bohemio y con transparencias de Eugenia Martínez de Irujo que triunfará en estas fiestas

Hablamos del vestido bohemio de Eugenia Martínez Irujo más en tendencia de este invierno. Durante la Semana de la Moda celebrada en invierno, la gran mayoría de firmas de lujo nos confirmaron que el estilo bohemio iba a ser la máxima tendencia de la temporada otoño-invierno 2024/2025. Más allá de las marcas que se identifican con dicha estética (como Etro o Isabel Marant) otras del calibre como Giambattista Valli o Rabanne se unieron a esta para lanzar tanto las prendas de vestir como los accesorios o calzados que más estamos llevando en estos momentos. Esta vez, no estamos hablando de una nueva moda que directamente amas u odias, puesto que se manifiesta en distintas piezas que en el día a día las llevamos absolutamente todos. Desde las botas cowboy hasta los vaqueros campana, pasando por las blusas vaporosas. O, también, el último vestido bordado y con transparencias de Eugenia Martínez de Irujo para disfrutar de una noche de amigos.

Esta mañana, nuestro Instagram se ha llenado de distintos estilismos inspiradores para esta Nochebuena o la comida de Navidad. Desde el traje favorito de Tamara Falcó que ha tomado prestado del armario de Isabel Preysler hasta el conjunto de punto de marca española de María Pombo. Esta vez, nos hemos quedado boquiabiertos con el look de la madre de Tana Rivera, que mantiene la sofisticación que le caracteriza con toques en tendencia. Y por este mismo motivo nos encanta comentar cada una de sus vestimentas, puesto que siempre están acordes con lo que más se está llevando en el momento, así como son esenciales que podemos encontrar en marcas españolas. Aunque Eugenia Martínez de Irujo no nos haya desvelado hasta ahora de dónde es este vestido bohemio, se trata de un diseño versátil que siempre funciona, nunca pasa de moda. Por lo que, encontramos varios modelos similares para replicar fácilmente su propuesta estilística. No solamente es perfecto para estas fiestas, sino también para otros eventos relevantes, como alfombras rojas o entregas de galardones. Es más, también podremos llevarlo tanto en primavera como en verano, junto con un vestido lencero debajo o un bikini para la playa. La socialité lo ha combinado con uno de sus chalecos de efecto ante, detalles bordados y terminaciones de pelo en marrón para resistir a las bajas temperaturas y elevar el look.

Eugenia Martínez de Irujo. @eugeniamartinezdeirujo

Nos guardamos este look de Eugenia Martínez de Irujo para presumir de nuestra faceta más bohemia que seguirá siendo tendencia en 2025 y triunfará en estas fiestas.