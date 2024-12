El abrigo de corte masculino de Tana Rivera es calentito, versátil y perfecto para las chicas clásicas

Tana Rivera conquista con su última adquisición para sobrevivir a la bajada de temperaturas. Una cosa tenemos clara, y es que en los últimos días hemos notado que el frío ha llegado a nuestros días para quedarse, definitivamente. Por lo que no nos queda otra opción que desempolvar los abrigos más calentitos de la temporada pasada o, también, invertir en aquellos más versátiles que nunca pasan de moda. Te decantes por una opción o por otra, a ninguna editora de moda se le puede pasar por desapercibido el abrigo de corte masculino de Tana Rivera para asistir a la última colección de Antonio García en Sevilla. La hija de Eugenia Martín de Irujo ha puesto en práctica la técnica de las capas para no pasar ni una pizca de frío, pero con la posibilidad de ir en tendencia. Y es que ha combinado el abrigo estrella de esta temporada con un vestido fluido de estampado geométrico, llamativo y colorido junto con una americana estructurada, unas botas de tacón en marrón chocolate y un bolso bandolera de efecto ante en marino. Ha coincidido con Lourdes Montes tanto en el evento como en la prenda estrella del estilismo. La celebridad ha presumido de su tercer embarazo a sus 40 años con un espectacular abrigo de corte midi en verde pistacho y solapas en negro. No solamente hemos presenciado la buena selección de vestimenta de Tana Rivera, sino también en el momento entrañable en el que ha exteriorizado lo emocionada que se siente por volver a ser hermana.

No cabe duda de que Antonio García ha reunido a las mujeres más sofisticadas de nuestro país. Tanto Tana Rivera como Lourdes Montes han estado acompañadas de otras personalidades del calibre como María Jesús Suárez, Manuela Villena, Raquel Revuelta o Bárbara Lennie. Todas ellas han presentado looks de invitada dignos de comentar para inspirarnos en el momento de escoger nuestros estilismos de Navidad, Nochebuena o Nochevieja. Entre ellas, María José Suárez se ha decantado por un total look en blanco de lo más favorecedor, así como Manuela Villena por unos pantalones en lima de efecto satinado y gabardina original que copiarán todas las mujeres 40+. A todas ellas se une Tana Rivera con el abrigo que elevará todas las vestimentas tanto de estas fiestas como de los próximos eventos relevantes de 2025.

Tana Rivera tampoco se ha perdido esta reunión con la moda andaluza de lo más impresionante. Las editoras de moda no solamente hemos aprendido de las tendencias durante la presentación de la colección de Antonio García, sino también con las propuestas de todas las invitadas.