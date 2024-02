El look cómodo de Isabel Díaz Ayuso con camisa vaquera en Galicia es el que siempre triunfa

Isabel Díaz Ayuso sigue las tendencias de moda al pie de la letra, y nos lo ha vuelto a demostrar desde Galia. Aunque la presidenta madrileña es fiel a las blazers, y las encontramos en su armario en todas las tonalidades, con las altas temperaturas que tenemos en este febrero en la gran parte de España, la ha dejado fuera de su maleta de viaje para apostar por esta camisa denim que no puede ser más tendencia este invierno 2024 con ese aire tan 'preppy' que enamoraría a Blair en Gossip Girl. Porque la camisa vaquera es una prenda que sienta bien a cualquier edad, da igual que tengas 20 años que 40, y por si eso no fuera poco, este año el tejido denim es un 'must' en todo tipo de prendas y de armario, y Isabel Díaz Ayuso lo sabe a la perfección y nos lo acaba de demostrar. Prueba de ello suele a llegar a golpe de street style durante las semanas de la moda, momento en el que las insiders maduras y las más jóvenes coinciden en muchas ocasiones en los mismos diseños o tendencias. Una camisa que llevaría perfectamente Tamara Falcó.

Si primero fue la falda de piel burdeos, ahora es la camisa vaquera que las mujeres que mejor visten tiene de fondo de armario eterno. Porque esta temporada la versatilidad del denim se expande al resto del look porque la tendencia vaquera Y2K ha puesto en relieve a este tejido básico. Gabardinas o faldas son de lo más llevado en el street style. Y Isabel Díaz Ayuso como buena amante de la moda nos ha dejado claro que necesitamos rescatar esa camisa vaquera que tenemos olvidada en el fondo del armario. Así que, como ya tienes en el vestidor tus jeans favoritos, tendrás que combinarlos con estas camisas vaqueras tan resolutivas, rejuvenecedoras y bonitas como la de Ayuso en Galicia.

Ayuso participa junto a Rueda en un mitin del PPdeG en Vigo Adrián Irago Europa Press

Un estilismo perfecto para llevar al trabajo como ha hecho Ayuso, o también para disfrutar del sábado soleado que hace en Madrid, ya sea para ir de compras o a una comida con amigas.