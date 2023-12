Los vaqueros de madre (+camisa denim) de María Pombo para celebrar el cumpleaños de Martín son tendencia eterna

Ayer fue día de celebración grande en casa de los Pombo, y es que el pequeño Martín cumplía 3 añitos. Roscón, globos de motos y fiesta con juegos para los más pequeños. Pero como es normal, nosotras nos hemos fijado en ellook de madre que se ha marcado María Pombo. Que aunque nosotras tengamos cero unidades de espíritu maternal, con Martín se nos cae la baba y más después de ver el vídeo de felicitación que subió su madre a Instagram con su afición por las patatas. Pero volviendo al estilismo de María Pombo, nos encanta su 'total look' denim con vaqueros de madre y camisa. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Después llegaron las pasarelas de firmas como Blumarine, Fendace o Missoni para poner el foco en las opciones denim más Y2k, ahora son las mujeres que más saben de moda las que lo llevan en todos sus looks de calle como María Pombo .

Después de varias temporadas debatiéndose entre los años 70 y los 90, en el último año la moda ha querido recuperar la estética que triunfaba a comienzos de los años 2000. Si hay un conjunto vaquero que nos recuerda a aquella época, sin duda, es el de Britney Spears y Justin Timberlake en los premios MTV del año 2001. Y este 'total look denim' de María Pombo nos encanta para los días menos fríos de invierno con camisa denim, vaqueros un poco acampanados que estilizan y botines cowboy.

María Pombo con total look denim. @mariapombo

Un estilismo que además de tener un toque casual, tiene el punto elegante gracias a la camisa aunque sea de tejido denim.