El look de crucero de María Pombo es el más fresquito y elegante para llevar a la oficina en primavera

María Pombo está de crucero junto a toda su familia mientras rueda una nueva temporada de su documental con Amazon Prime Video, y nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en sus looks. Porque mientras la mayoría de influencers están en la Feria de Abril, como su amiga María García de Jaime junto a Victoria Federica, ella se ha ido desde Miami a un crucero en familia. Y es que tras estar disfrutando de su casa en Cantabria durante unos días (y celebrando la victoria de Pablo Castellano en 'El Desafío'), han cruzado de nuevo el charco, siendo la primera vez tanto de Martín como de Vega. A través de las publicaciones de la creadora de contenido, hemos podido comprobar que también le han acompañado sus hermanas Lucía y Marta Pombo, junto con sus padres Vituco y Teresa. No obstante, no hemos podido pasar desapercibido el primer look de María Pombo en Miami y ahora de crucero, para una nueva temporada en Amazon que promete con toda la familia junta en esta nueva aventura. Hay que reconocer que lo guionistas han sabido darle un giro muy bueno de guion a la trama, con este viaje.

Si el otro día nos enamorábamos en Miami del bañador a modo de top que lucía María Pombo, ahora lo hemos hecho de este conjunto fresquito y elegante de la marca española Maison Hotel, que ella lleva de crucero, y nosotras queremos lucir en la oficina toda la primavera. Desde un tiempo a esta parte, las redes sociales de Lou Doillon, Sienna Miller, Susan Sarandon o Ines de la Fressange, se han llenado de prendas de esta marca de ropa con toque boho, muy de su estilo. Una firma española que nació una década en India como resultado de la necesidad por parte de los socios de dar un giro drástico a sus vidas y con un nombre internacional: Maison Hotel. Y que ahora ha conquistado la maleta de crucero de María Pombo para esta tercera temporada de su documental con Amazon Prime Video. Un conjunto en gasa de algodón, muy fresquito para primavera, que tiene el toque diferencial al mezclar estampados en la camisa y el pantalón.

Bob Blouse - Mirissa Atlántico, de Maison Hotel (119,95 euros)

Blusa estamapda. Maison Hotel

Indira Pant - White Stripes, de Maison Hotel (129,95 euros)

Pantalones rayas. Maison Hotel

Y aunque María Pombo no nos está enseñando mucho contenido del viaje para no hacernos 'spoiler' de la nueva temporada de 'Pombo', si que nos está dejando sus looks que nos van a servir de inspiración para nuestro próximo viaje.