Violeta Mangriñán ya ha estrenado la camisa que aman las chicas portuguesas y es de la marca de María Pombo

La tendencia 'coquette' está en todas partes, y Violeta Mangriñán y María Pombo, lo tienen claro. Por eso la influencer valenciana ya ha estrenado esta camisa de rayas y lazada de la marca de Pombo, Name the Brand, muy del estilo chicas portuguesas y que aman las pijas de Madrid. Ni francesas ni danesas: las portuguesas son las nuevas chicas de moda a las que seguir en Instagram. Con un estilo que parece beber directamente de la colorida estética nórdica, las expertas en moda portuguesas se han convertido en toda una obsesión en redes sociales. Y esta blusa, tanto por el corte, el estampado, y los colores, tiene mucho de ese estilo que alucina a todas. El estilo colorista y las combinaciones atrevidas de estampados se convirtieron en la mejor seña de identidad de la semana de la moda de Copenhague, cuyo éxito en los últimos años está íntimamente relacionado con su impecable street style, pero ahora son las chicas portuguesas las que han tomado el relevo de ese estilo que ahora luce Violeta Mangriñán con esta camisa de rayas. Visten descoordinando colores, patrones, tejidos y estampados: uno podría decir que el estilo de la portuguese girl va de ir hecha un cuadro, pero solo ellas son capaces de unir estampados, estilos y colores, y hacer de ello un outfit triunfador.

Pero no solo del estilo de las chicas portuguesas, esta camisa también sigue la tendencia del momento, el 'coquette'. Porque siempre arriesga y juega con la moda, y es inspiración diaria tanto con sus looks de calle, como para ir a trabajar o a un evento, y nos lo ha vuelto a demostrar sumándose al estilo coquette más tendencia. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Y esta camisa de Violeta la podemos llevar con vaqueros, con faldas con mucho volumen o con un pantalón también estampado a todo color, si quieres parecer una chica portuguesa pero por las calles de España.

Violeta con camisa de María Pombo. @violeta

Camisa Camogli, de Name the Brand (99 euros)

Camisa rayas. Name the brand

Se trata de esta camisa de algodón azul con rallas verdes en textura con cuello camisero terminado en pico y detalle de atadura frontal y puños con doble botonadura que aportan volumen al resto de la manga