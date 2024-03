No sabíamos que necesitábamos un conjunto rosa de tweed de lo más pijo (y clásico) hasta que hemos visto a María Pombo

El rosa es el color que vuelve cada primavera, da igual que la tendencia 'Barbiecore' haya pasado a mejor vida, porque ahora somos 'coquette' y en esa tendencia romántica no puede faltar el color rosa, y María Pombo lo sabe. Porque no hay nada más clásico que la eterna blazer de tweed, esa que sale del armario cada primavera en el momento de quitarnos el abrigo con la subida de las temperaturas, y la influencer lo tiene claro, y más si lo combina con una falda rosa a juego. El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño y primavera sale del armario de las mujeres más elegantes para sus looks más clásicos y atemporales. Un look perfecto de María Pombo para empezar la primavera con un conjunto de la firma francesa Maje de esos 'efecto buena cara' con el color rosa que realza el primer bronceado de la temporada.

Estas clásicas chaquetas asociadas irremediablemente a Coco Chanel son una de las prendas más elegantes y atemporales del armario. Además de ser perfectas para entretiempo, y María Pombo lo ha elevado con este estilismo con falda tweed rosa a juego. De Reina Letizia a Alexia de Holanda, Maje se ha convertido en la firma favorita de princesas y reinas europeas, y la reina de Instagram española también la ha añadido a su armario con este conjunto rosa de estructura. Pero desde hace tiempo hay una firma que se ha colado entre las favoritas no solo de las reinas, sino también de las princesa: Maje. La misma que ahora viste María con este conjunto perfecto también para meter en la maleta de Semana Santa. La chaqueta de tweed que Coco Chanel hizo indispensable para las mujeres en 1920 sigue siendo la mejor chaqueta que llevar en primavera. Toma nota de cómo combinar la prenda más elegante de todas como lo ha hecho María Pombo.

Nadie se imaginaría en el siglo XIX que aquel tejido resistente de lana, que vestían especialmente los cazadores y campesinos de Irlanda y Escocia, se convertiría décadas después en uno de los tejidos más utilizados en moda de lujo y este look de María Pombo nos lo deja claro.