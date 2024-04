María Pombo no se ha olvidado de sus bailarinas (súper cómodas) en su maleta de viaje a Miami

María Pombo tiene las bailarinas más cómodas y en tendencia para crearlooksde escándalo. La influencer española ha puesto rumbo a Miami junto con la familia Pombo para desconectar en unos días relajantes entre momentos especiales. María Pombo sabe a la perfección que la primavera (y el buen tiempo) ha llegado para quedarse, es por ello que ha sacado de su armario veraniego las prendas y accesorios más llamativos y ponibles. Y es que tras estar disfrutando de su casa en Cantabria durante unos días (y celebrando la victoria de Pablo Castellano en 'El Desafío'), han cruzado de nuevo el charco, siendo la primera vez tanto de Martín como de Vega. A través de las publicaciones de la creadora de contenido, hemos podido comprobar que también le han acompañado sus hermanas Lucía y Marta Pombo, junto con sus padres Vituco y Teresa. No obstante, no hemos podido pasar desapercibido el primer look de María Pombo en Miami y nosotras podemos replicarlo en estos momentos. Esta vez, nos ha sorprendido con un bañador en blanco con ribete rojo combinado con vaqueros de madre, cinturón marrón y mini bolso de Loewe. Pero, la verdadera joya de la corona son las bailarinas negras con tira en el empeine que todas necesitamos para este fin de semana.

María Pombo se ha atrevido con la tendencia de las bailarinas y ha apostado por un modelo sencillo y combinable con una multitud de estilismos. Especialmente, estamos hablando de la clásica bailarina con lazo en la punta, pero con una tira en el empeine para elevar el diseño. Todas las editoras de moda y las chicas más modernas podrán encontrar unas bailarinas muy similares en Mango por 40€, pero con la punta en cuadrado (muy vista durante esta temporada). Asimismo, en la firma española encontraremos otras opciones de este calzado para todos los gustos: con tachuelas, con estética de ballet o de red con inspiraciones al lujo. Otras celebridades ya se han hecho con distintas bailarinas para pasar tanto la primavera como el verano con el mejor estilo, como Tamara Falcó o Paula Echevarría. Y si ya las llevan todas las mujeres que mejor visten de España, es una señal para que nosotras también nos hagamos con ellas.

María Pombo en Miami con bailarinas. @mariapombo

Bailarinas con hebilla, de Mango (40 euros)

Bailarinas con hebilla. Mango

María Pombo no ha dudado en hacerse con las bailarinas más cómodas y en tendencia para su viaje a Miami. Nosotras estaremos atentas para fichar sus últimas adquisiciones durante los próximos días.