Nos vamos corriendo a Massimo Dutti a por el top de piel de Rocío Osorno perfecto para llevar con shorts de lentejuelas

Rocío Osorno ha vuelto a conquistarnos. Sí, lo ha hecho a través de un reels que subía a su perfil de instagram ayer sábado por la noche. En él, nos muestra su nuevo look favorito para salir de fiesta con sus amigas, y es que, la joven, tiene un estilo de lo más sencillo, elegante y muy sofisticado. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas buscando los looks perfectos para salir de fiesta, podemos darnos cuenta de que hay una gran variedad de tops que sí o sí nos servirían, así como mini faldas globo -una pieza clave este verano- y unas alpargatas de cuña. Sea como sea y, tengamos el estilo que tengamos, nunca está de más tener ciertas piezas de fondo de armario que nos salvarán en más de una ocasión. Este look que nos enseña Rocío Osorno es un sí rotundo. Ella ha combinado su top de piel de napa negro de tirantes y cuello a la caja de Massimo Dutti con unos shorts negros de lentejuelas, un básico de Zara de la temporada pasada. Para rematar el look, unas botas cowboy negras. Se trata, por tanto, de un look todoterreno perfecto para ocasiones especiales.

Rocío Osorno es pura inspiración para muchas chicas que la siguen a través de sus redes sociales a fin de encontrar un estilo muy parecido al suyo y así crear el suyo propio. La joven influencer, que cuenta con 1.7 millones de seguidores en su cuenta de instagram, no deja de sorprendernos con cada look que nos enseña, y es que es una gran amante de los vestidos, como este vestido denim de Zara que Rocío Osorno nos enseñaba ayer y que combinaba con unas sandalias cangrejeras, el calzado predilecto de este verano 2024. Sin embargo y, si por algo se caracteriza Rocío Osorno es, sin lugar a dudas, por sus looks de invitada. Es capaz de enseñarnos los mejores vestidos de invitada tanto low cost como de firmas hechas en España, como por ejemplo su propia firma, Rocío Osorno. Por ello, no nos ha sorprendido cuando ha subido el reels ayer por la noche mostrando su look para salir de fiesta pues, se trata de un estilismo sencillo y muy elegante que fácilmente podríamos tener todas en nuestro armario. Tan solo necesitamos un top, unos shorts (si son de lentejuelas, ¡mejor!) y unas botas cowboy. Sin duda, un acierto absoluto.

Top trenzado piel napa, de Massimo Dutti (249,00 euros)

Top trenzado piel Massimo Dutti

Este top puede posicionarse como un imprescindible en nuestro verano, siendo sencillo, elegante y muy sofisticado, capaz de elevar cualquier look.