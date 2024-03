El look de jefaza de Ayuso siempre será con la camisa blanca que todas tenemos en el armario

La eterna camisa blanca que nunca falla en los looks de oficina y que es una oda a la elegancia. Esa misma es la que ha elegido Isabel Díaz Ayuso para volver este jueves al trabajo después de ayer lucir el look también de jezafa, pero con falda negra, botas y la blazer gris que se ha convertido en todo un uniforme para ella. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo. Por eso, Isabel Díaz Ayuso nos ha vuelto a demostrar que es perfecta para ir al trabajo, y ella le ha dado el toque más tendencia para este invierno 2024 con los pantalones de traje de negro que nunca fallan en un look elegante. Y esta mañana lo ha vuelto a demostrar en el Pleno de la Asamblea de Madrid en medio de todas las polémicas. Porque en política, la moda también habla, y el color blanco está considerado el color de la pureza y la perfección y, en psicología, inspira limpieza, inocencia, reflexión, creatividad, apertura, crecimiento, imparcialidad y paz.

La camisa blanca es una prenda que hay que tener, está en todas partes, todo el año y, sobre todo, está en toda la moda indistintamente de la temporada o del año. Un look de ejecutiva total con el que Isabel Díaz Ayuso ha demostrado que se necesita poco para marcarse un estilismo perfecto para ir al trabajo en invierno. Y ya con un abrigo de paño en el mismo tono de los pantalones, sería un estilismo de diez. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90.

La Asamblea acoge el primer pleno tras conocerse la denuncia por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso Carlos Luján Europa Press

Una camisa blanca que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a combinar este jueves con una falda negra, como ya hizo también ayer, pero en esta ocasión con botas altas y una blazer gris. Una prenda que no falda en el armario de las mujeres más elegantes y que siempre soluciona todos los estilismos en cualquier época del año.