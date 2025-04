El look de madre de Sassa de Osma con las dos prendas que nunca faltan en el amario de las mejores vestidas: jeans rectos y camisa blanca

"Se acerca el día de la madre, y me pongo a reflexionar sobre cómo la maternidad me transformó de una manera única. Cada embarazo y la llegada de cada hijo fue un viaje distinto, lleno de aprendizajes que la vida tenía preparados para mí. Recuerdo la de mis mellizos como una lección de paciencia y perseverancia, un recordatorio constante de no rendirme ante la adversidad. Y con mi última hija, aprendí a soltar el control y confiar en el universo", esta es la reflexión que nos hace Sassa de Osma en su cuenta de Instagram para una publicidad de Joyería Suárez para el Día de la Madre 2025, pero nosotras solo nos hemos podido fijar en su look perfecto.

Porque si no sabes qué ponerte en primavera, una camisa blanca y unos jeans, siempre serán un acierto seguro. Un look de Sassa de Osma con dos prendas clásicas, que nunca pueden faltar en el armario de las mujeres que mejor visten, y ella nos lo ha demostrado una vez más. La camisa blanca es una prenda que hay que tener, está en todas partes, todo el año y, sobre todo, está en toda la moda indistintamente de la temporada o del año.

El look de básicos infalibles de Sassa de Osma

No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90. Y este look de madre de Sassa de Osma nos lo ha vuelto a dejar claro con su impecable estilo.

Una camisa blanca que ha combinado con unos vaqueros rectos de tiro alto, y hoyas en dorado de Joyería Suárez para celebrar el Día de la Madre 2025 junto a sus hijos.