Sassa de Osma se ha comprado la primera falda del verano que nos transporta directamente a la costa italiana

Quedan 68 días para verano, pero Sassa de Osma ya se ha comprado la primera falda del la temporada estival, y muy verano en Italia. La costa amalfitana recorre uno de los lugares con más encanto del sur de Italia, y este ha sido su último destino este fin de semana. En una ribera accidentada, pequeñas playas escondidas, pueblos pintorescos y el azul omnipresente del mar Tirreno conforman una zona que es sinónimo de lujo y turismo con glamour. Y obviamente, esta falda de Sassa de Osma nos traslada a todo eso.

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda.

El look más italiano de Sassa de Osma

Uno de los esenciales con los que siempre nos hacemos en esta época del año son las prendas de lino, puesto que son bonitas, favorecedoras y fresquitas. Es por ello que ninguna editora de moda (ni tampoco influencer o celebridad) se quiere perder las novedades de las marcas españolas para realizar la primera compra del mes. Tenemos claro que las camisas o los pantalones de lino son un must have que debe estar en nuestro armario, pero los best sellers de todas las firmas siempre acaban siendo los vestidos de lino. ¿Por qué debemos hacernos con los vestidos de lino? Porque nos solucionan el look de todos los días, combinan con todo tipo de calzados y accesorios y son totalmente cómodos. Asimismo, siempre está bien tener el típico vestido de lino blanco que podemos utilizar tanto para salir por nuestra ciudad como para meter en nuestra maleta de viaje para Semana Santa.

El look de Sassa de Osma. @sassadeo

Una falda que describen así en su web: "Inspirada en la luz dorada y los paisajes vibrantes de la costa italiana, la falda Amalfi captura la esencia del verano con su delicado bordado de limones sobre un fondo rosa empolvado. Su diseño fluido y atemporal se mueve con naturalidad, evocando la brisa cálida y la elegancia relajada del Mediterráneo. Cada detalle de esta pieza celebra la artesanía y el amor por lo hecho con dedicación. Atemporal, femenina y con carácter, es una prenda pensada para acompañarte en los momentos que importan·.

Falda Amalfi de Copines ( 242 euros)

Podemos decir que a partir de estos momentos empezaremos a ver los vestidos o faldas de lino por el street style. Y para que tú no vayas tarde a la tendencia de todos los años (y que siempre vemos en las pasarelas de la Semana de la Moda), te mostramos los vestidos de lino que serán perfectos para llevar en esta temporada de primavera-verano. En Zara podrás encontrar desde los clásicos vestidos de lino blanco (pero, con escote asimétrico muy elegante) hasta aquellos originales con estampado floral y detalles en cut-out. Indiscutiblemente, si quieres hacerte con varias prendas de lino, lo más recomendable sería acercarte a una de las tiendas físicas más cercanas, ya que cuenta con varios modelos súper favorecedores, para copiarle esta falda Amalfi a Sassa de Osma pero en versión 'low cost'.