Solo queremos llevar un minivestido negro en invierno como lo hace Sassa de Osma

Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osmasería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Y lo ha vuelto a dejar claro con este mini vestido de Dior de estilo chaqueta cruzada, para una noche de arte en el Palacio de Liria.

Al igual que Victoria Federica, Sassa de Osma no se ha querido perder la fiesta de Dior. Porque la 'maison francesa', ha vuelto al Palacio de Liria 65 años después, pero cambia la moda por el arte contemporáneo. Y es que Dior por segunda vez en su historia en la residencia de los duques de Alba en Madrid como mecenas de Joana Vasconcelos. Un regreso del que ha sido testigo el rey Felipe VI, que ha inaugurado la retrospectiva de la artista lusa, titulada ‘Flamboyant’, por la mañana, y por la noche Victoria Federica para la fiesta con este traje blanco de lo más elegante de la etiqueta. Y Sassa de Osma con un mini vestido negro de la firma de lo más elegante.

Un vestido negro que ha combinado con medias tupidas, y los clásicos zapatos destalonados de Dior.