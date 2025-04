Sassa de Osma o el top de canalé más elegante que nos pondremos en primavera con vaqueros anchos

Entendemos que si has hecho clic en este artículo te identificas con un estilo clásico, coqueto o pijo. Por ello debes conocer uno de los esenciales de primavera que Sassa de Osma ha sacado de su fondo de armario y que acaba de combinar de una manera fashionista, pero siendo fiel a su esencia elegante. Versátil, combinable y con toque romántico. Todo tiene que ver con un must have al que recurrimos constantemente en el momento que no sabemos qué ponernos, así como es importante disponer de él para cualquier situación de emergencia.

Si una cosa tenemos clara es que Sassa de Osma es una referente en el sector de la moda. Se caracteriza por tener un estilo único en el que se evidencia una abundancia de ítems confeccionados con materiales de alta calidad que apuestan por patrones tradicionales de colores neutros o estampados clásicos. Ahora bien, tampoco tiene miedo a unirse a las tendencias del momento con detalles que marcan la diferencia en los looks. Sin ir más lejos, recordemos la falda en rosa pastel con un print de limones de la firma Copines que combinó con camiseta blanca y slippers de esparto que olían a la aproximación del verano. Ligeramente nos recuerda a los estilismos de Tamara Falcó, otra socialité que hace énfasis en la óptima condición de los tejidos y en la atemporalidad de las prendas. Ahora, Sassa de Osma lo ha vuelto a hacer: ha creado la necesidad de hacernos con el top de canalé que ha combinado con el look de entretiempo más actual (y para llevar bien la repentina bajada de las temperaturas).

Cómo vestir con la bajada de temperaturas, según Sassa de Osma

Sassa de Osma ha recurrido a un top de canalé en blanco con detalles bordados en teja que decoran tanto las terminaciones del cuello como la zona de la botonadura. Se trata de un esencial básico de fondo de armario, pero con mucha personalidad gracias al adorno a contraste. Ha completado el estilismo con vaqueros anchos en negro desgastados, botas de tacón en marrón y bolso bandolera en crudo. Y para combatir las bajas temperaturas en la capital ha hecho uso de una cazadora en burdeos con capucha de lo más moderna.

Sassa de Osma. Gtres

Aunque la borrasca no nos esté dando la suficiente tregua para disfrutar de nuestras vacaciones de Semana Santa, Sassa de Osma ha demostrado una vez más que al mal tiempo debemos ponerle un lookazo para sentirnos mejor y estar más motivados.