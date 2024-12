La última invitada a la boda de Alonso Aznar y Renata Collado: Isabelle Junot con vestido de la firma de Sassa de Osma

Cinco días después, esta boda mexicana nos sigue dejando looks para inspirarnos. Primero fue Tamara Falcó la protagonista de la boda de Alonso Aznar y Renata Collado en México, cuando aún no habíamos tenido ninguna fotografía, pero ahora, ya hemos descubierto los looks de invitados de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, el Amaia Salamanca la que nos deja este espectacular estilismo de invitada perfecta de boda de Zambonino, y ahora también el de Isabelle Junot con un vestido de la firma de Sassa de Osma. Como confirmó Vanitatis en exclusiva, los marqueses de Cubas, es decir, Álvaro Falcó y su mujer, Isabelle Junot, fueron dos de los 100 invitados que viajaron hasta la capital del Yucatán para ser testigos de la promesa de amor entre el hijo de José María Aznar y la fotógrafa méxicana.

Y ahora ya hemos podido descubrir también el vestido de Isabelle Junot, aunque aún no hemos podido ver el de la novia. "En mi nuevo (y favorito) vestido", escribe junto a la foto del día de la boda. El vestido que eligió Isabelle Junot es de la firma de moda de Sassa de Osma, Philippa 1970. En concreto el vestido 'Limones', que describen así en la web de la firma: "Este divertido vestido negro destaca por su alegre estampado de limones y hojas verdes, que le da un toque fresco. El volante que cubre toda la parte del pecho añade un detalle romántico y femenino, realzando la silueta con un aire juguetón. Ideal para un día soleado o una salida informal, este vestido combina estilo y comodidad a la perfección".

Vestido Limones de Philippa 1970 (250 euros)

Un diseño perfecto para una boda en México como ha demostrado Isabelle Junot.